​«Черкаси» будуть чинити опір». 10 подробиць про воєнну драму, що виходить на кіноекрани

27 лютого у вітчизняний кінопрокат виходить стрічка «Черкаси» режисера Тимура Ященка. Прем’єрний показ воєнної екшен-драми про кількатижневий опір українського військового корабля в Криму навесні 2014-го відбувся на Одеському міжнародному кінофестивалі торік. Щоправда, тоді глядачі побачили режисерську версію, нині у прокат виходить продюсерська – і між ними є певні відмінності. Скажімо, у режисерській версії фільм мав назву «U311 Черкаси». Частину діалогів, які там були російською мовою, для прокату переозвучили говіркою українською.

Радіо Свобода зібрало десятку подробиць стосовно першого повнометражного кінопроєкту, присвяченого Військово-морським силам України.

1. Режисер фільму про «Черкаси» Тимур Ященко – уродженець Черкас.

Навчався у кіношколах у Стокгольмі й Лодзі. Дізнавшись, як у пастці бухти Донузлав упродовж трьох тижнів український мінний тральщик «Черкаси» з бортовим номером U311 чинив спротив російським військовим, разом із Робертом Квільманом написав перший варіант сценарію. Потім ще кілька років сценарій доопрацьовувався.

2. Військовим консультантом у стрічці виступив справжній командир «Черкас» – Юрій Федаш. Уродженець Тернополя ще юнаком приїхав у Крим навчатися, потім служити. Під час подій 2014-го року корабель залишив останнім – як і належить командирові.

Нині капітан 2 рангу служить у штабі Командування Військово-морських Сил в Одесі. За особисту мужність, вірність військовій присязі під час подій у Криму офіцер, якому цьогоріч виконується 40 років, нагороджений орденом Данила Галицького.

На екрані образ командира «Черкас» втілив Роман Семісал – актор театру та кіно, учасник Антитерористичної операції, виконавець однієї з ролей у фільмі «Кіборги» (2017 р.) режисера Ахтема Сеітаблаєва.

3. Через те, що тральщик «Черкаси» залишився у Криму, фільм знімали на схожому за силуетом і розміром буксирі ВМС України «Корець» (у вересні 2018-го цей буксир разом із бронекатерами «Кременчук», «Лубни» і пошуково-рятувальним судном «Донбас» проходив через Керченську протоку в Азовське море – ред.).

Для зйомок у фільмі «Корець» перефарбували, збудували декорації відповідного типу озброєння. Рішення втілив художник-постановник фільму Олексій Величко. «Хоча справжні «Черкаси» були, звісно, більш бойовим кораблем, більш грізним», – зазначив Юрій Федаш.

4. До масових сцен залучили моряків із «Корцю». Із команди «Черкас», яка безпосередньо чинила опір навесні 2014-ого, у фільмі знялися Михайло Воскобойнік та Антон Толмачев.

Також у фільмі другопланову роль зіграв Дмитро Зайченко – на «Черкасах» він закінчив служити у 2012-му, тобто за два роки перед подіями. Він, каже режисер стрічки, є прототипом персонажу «Зайця».

5. Кілька сцен у фільмі присвячені кримським татарам.

«Черкасам» під час блокади дійсно допомагали цілими кримськотатарськими громадами, вони привозили морякам продукти, питну воду, розповідали про ситуацію на березі.

6. Кримське озеро Донузлав, яким у 2014-му кілька тижнів маневрував український мінний тральщик, знімали в районі Кінбурнської коси (між Дніпро-Бузьким лиманом і Чорним морем). Район Очаківського порту став кримським селищем Новоозерне, де до березня 2014 року дислокувалась Південна військово-морська база ВМС України.

До фільмування бойових сцен були залучені армійська авіація й спецпризначенці.

«Є у фільмі епізод: росіяни відкривають вогонь по кораблю, а наші в цей момент знаходяться на палубі. Насправді, команда в такий момент була в укритті. Хоча вогонь по нам дійсно відкривали, ми у відповідь стріляли й кидали гранати. Коли на кораблі вийшло з ладу кермо, захоплення було справою часу», – розповідає Юрій Федаш.

7. Саундтрек до фільму створили композитор Антон Байбаков та виконавиця Katya Chilly.

Також у фільмі прозвучала пісня Ляпіса Трубецького «Воїни світла». Спочатку режисер хотів запросити на одну з ролей лідера гурту Сергія Міхалка. Через завантажений концертний графік той відмовився, проте дав дозвіл на використання пісні.

Під час кримських подій українські моряки дійсно співали «Воїнів світла» на палубі корабля, але то був великий десантний корабель «Костянтин Ольшанський», а не тральщик «Черкаси».

8. Фраза «Черкаси» будуть чинити опір», яку промовляє у фільмі командир корабля, – вигадана, каже Юрій Федаш. «Я дав своїй команді п’ять хвилин на роздуми: хто готовий чинити спротив, мав перейти на лівий борт, інші – на правий», – згадує офіцер. З 65 членів екіпажу «Черкас» на бік росіян перейшли 12, у тому числі старший помічник і штурман.

«Так, фраза написана, проте вона добре передає суть фільму. Сцена, в якій командир каже про опір, у стрічці є однією з найважливіших», – додає режисер Тимур Ященко.

9. Міжнародна прем’єра стрічки відбулась у Варшаві в жовтні 2019 року. «U311 Черкаси» показали в основній програмі Warsaw Film Festival.

10. Зйомки фільму розпочались навесні 2017-го. Спочатку була готова режисерська версія тривалістю 102 хвилини, потім 94-хвилинна прокатна. Власне, саме її побачить глядач у кінотеатрах. Про відмінності режисер Тимур Ященко розповідає:

– Режисерська версія фільму з назвою «U311 Черкаси» мала більш спокійний темпоритм, в ній інші початок і фінал. Співвідношення української мови до російської приблизно 70 на 30, місцями використовувалась ненормативна лексика. В більш динамічній прокатній версії фільму «Черкаси», що його побачать на великих екранах починаючи з 27 лютого, частину діалогів було переозвучено українською відповідно до законодавчих вимог. Щоправда, не «дикторською», а говіркою – так, як зазвичай між собою спілкуються люди. З ненормативної лексики залишили вислови, без яких діалоги втрачають сенс або творчу цінність чи правдивість.