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18 травня 2021, Київ 13:25
Новини | Події

До Одеси прибув британський патрульний корабель

HMS Trent озброєний 30-міліметровою гарматою, двома звичайними кулеметами і двома шестиствольними «мініганами»

До Одеси із візитом прибув патрульний корабель Королівського флоту Великої Британії HMS Trent (P224).

Корабель патрулювання прибережної зони увійшов до складу флоту Її Величності в серпні 2020 року. Всього у Великої Британії три катери такого класу – за офіційними даними вони можуть боротись із терористами, піратами та контрабандистами. Раніше ці ж задачі виконували фрегати та есмінці, наголошували в британському міністерстві оборони. Кораблі спроможні виконувати свої задачі по всьому світу.

HMS Trent озброєний 30-міліметровою гарматою, двома звичайними кулеметами і двома шестиствольними «мініганами»
HMS Trent озброєний 30-міліметровою гарматою, двома звичайними кулеметами і двома шестиствольними «мініганами»

HMS Trent озброєний 30-міліметровою гарматою, двома звичайними кулеметами і двома шестиствольними «мініганами». Він також має вертолітний майданчик для гелікоптеру класу Merlin.

За попередніми даними корабель перебуватиме в Одесі до 2 червня. За даними військового ЗМІ «Армія Інформ», планується проведення спільних з українськими військовими моряками тренувань на борту британського корабля, а також проведення спільного тренування в морі типу PASSEX.

До Одеси із двотижневим візитом увійшов британський патрульний корабель
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До Одеси із двотижневим візитом увійшов британський патрульний корабель

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