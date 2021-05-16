Британський патрульний корабель увійшов у Чорне море

Британський патрульний корабель Trent, слідуючи до Одеси, увійшов в акваторію Чорного моря, повідомило у твітері посольство Британії в Туреччині.

«У супроводі берегової охорони нашого друга та союзника Туреччини Trent проходить через прекрасний Босфор, на шляху до Одеси через Чорне море», – йдеться у повідомленні.

У посольстві заявили про продовження Британією підтримки безпеки та стабільності спільно з НАТО та регіональними партнерами.

Британський патрульний корабель OPV Trent (Р224) завдовжки 90 метрів і завширшки 13 метрів має у своєму складі 30-міліметрову артустановку, дві кулеметні установки і вертолітний майданчик.