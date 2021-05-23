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23 травня 2021, Київ 20:35
Війна

«Повестки – вместо зарплаты»: боевики «ЛДНР» провели сборы «резервистов»

Боевики «ДНР»

(Друкуємо мовою оригіналу)

«Эффективными» назвал завершенные подконтрольными России боевиками «ДНР» учения силовых «ведомств», а также «Минздрава» и «Минтранса» группировки ее главарь Денис Пушилин. Такие же учения прошли и в «ЛНР». При этом на оккупированных территориях Донбасса провели и военные сборы. Но даже среди причастных к разжиганию войны на Востоке Украины эти сборы вызвали резкую критику.

В частности, высмеял их один из первых главарей боевиков на Донбассе, гражданин России Игорь Гиркин («Стрелков»). А украинские эксперты отмечают: согнанные на такие сборы резервисты никогда воевать не будут. Все более, чем семь лет войны против Украины на оккупированной части Донбасса воюет Россия, подчёркивают специалисты.

Подконтрольные России боевики «ДНР» и «ЛНР» завершили шестидневные учения своих силовых «ведомств», а также «Минздрава» и «Минтранса» для отработки реакции на «возможные внешние угрозы со стороны Украины». Именно так обосновал необходимость этих учений главарь «ДНР» Денис Пушилин. По его словам, в «ДНР» на них привлекли около 40 тысяч человек. Подводя итог «учений», Пушилин утверждал: руководящий и личный состав всех ведомств, а также органы власти «ДНР» отработали все поставленные задачи «эффективно, профессионально и в кратчайший срок».

«В ходе совместных действий подразделениями министерств и ведомств были выполнены мероприятия по ликвидации условных чрезвычайных ситуаций, а также отработаны все практические задачи, направленные на проверку эффективности совместных действий по разрешению кризисных ситуаций», – заявил Пушилин.

Главарь «ДНР» Денис Пушилин
Главарь «ДНР» Денис Пушилин

Одновременно в «ДНР» повели сборы резервистов. Как утверждал Пушилин, цель данного мероприятия: «контроль наличия граждан, пребывающих в запасе и приписанных к воинским частям, комплектование подразделений мобилизационного резерва».

А тем, кто попытается «откосить» от таких сборов, обещали «розыск и доставку к месту проведения контрольной явки граждан, пребывающих в запасе».

Отловом уклонистов поручили заниматься «МВД» боевиков. Как сообщала подконтрольная им пресса в Донецке, «резервисты проинформировали о необходимости иметь при себе средства личной гигиены, сменную одежду и военную форму. Кормить резервистов будут централизованно на полигоне».

Такие же учения прошли и в «ЛНР». Там задействовали более 35 тысяч человек, заявил главарь этой подконтрольной России группировки Леонид Пасечник. В этой подконтрольной России группировке одновременно тоже провели военные сборы. В них участвовали три тысячи резервистов, сообщила пресс-служба «милиции» «ЛНР».

«22 мая завершились военные сборы, начавшиеся 17 мая 2021 года. Военкоматами отработан весь комплекс мероприятий по учету и оформлению прибывших на сборы резервистов. Высокий уровень слаженности действий военных комиссариатов позволил в кратчайшие сроки обеспечить стопроцентную явку участников военных сборов», – утверждали в Луганске.

«В военкоматы начали сгонять»

Так сообщали в «ЛДНР» об этих сборах. Однако не подконтрольные боевикам жители оккупированных территорий Донбасса сообщали в соцсетях, что резервистов обманом собирали на полигоны. Об этом же пишет в соцсети и один из первых главарей боевиков на Донбассе, гражданин России Игорь Гиркин («Стрелков»). Его слова приводит интернет-издание «Остров».

В частности, по этим данным, работников Харцызского трубного завода заманили на сборы резервистов обманом. Как отметил Гиркин, предприятия через администрации которых рассылались повестки, прибегали к разным хитростям. Руководство Харцызсого завода (там зарплату не дают с октября 2020 года – ред.) вызвало работников на предприятие, сказав, что оно запускается – и вместо зарплаты вручило повестки. К таким уловках прибегали, потому что получался на сборах большой недобор.

«Данная ситуация приведет к еще большему недовольству граждан действиями местных органов власти и росту социальной напряженности в республике. Вместе с тем, это в очередной раз показывает безграмотность, тупость и неумение местных «руководителей» организовать серьезное мероприятие. Очевидно, что их талантов и умений хватает только на организацию концертов и фейерверков», – утверждал Гиркин, имея ввиду главарей боевиков Донбасса.

Один из первых главарей боевиков на Донбассе, гражданин России Игорь Гиркин («Стрелков»)
Один из первых главарей боевиков на Донбассе, гражданин России Игорь Гиркин («Стрелков»)

А подытоживая эти сборы «резервистов», Гиркин отметил в соцсети, что это все – профанация.

«После обеда в военкоматы начали сгонять (другое слово не подобрать) людей. Но поскольку военнослужащие, присланные из подразделений, не знали и имели возможности отправить на полигон такое количество резервистов, практически всех прибывших в военкоматы отпустили по домам. Подержали людей в военкоматах примерно до 18 часов. Тех, кого вчера (накануне) все-таки отправили на полигон, отправили только ради количества. Сборы закачиваются завтра (на следующий день)… Чему можно обучить за двое суток?! Вчера вечером прибыли, сегодня с утра получили форму, прошли медосмотр – уже обед. Полдня прошло», – написал Гиркин.

«С Украиной воюют не «резервисты» «ЛДНР», а Россия»

Украинский военные эксперты в комментарии Радио Донбасс Реалии отметили, что все эти «учения», «сборы» – это дешевый пиар боевиков. Резервисты (кто не сумел «откосить», кого обманом, угрозами заманили на полигоны в «ЛДНР») воевать не будут, и никогда и не воевали. Все более чем семь лет войны против Украины на оккупированной части Донбасса воюет оккупант – Россия, констатировал эксперт Тарас Чмут. Он подчеркнул, что основную боевую угрозу Украине все эти годы представляет страна-агрессор, а не ее марионетки с их так называемыми «учениями».

Тарас Чмут: Россия усиливает группировку войск на границе с Украиной
Тарас Чмут: Россия усиливает группировку войск на границе с Украиной

Россия после концентрации своих войск у границ Украины в апреле этого года отвела только часть своих войск, отметил Тарас Чмут.

«Часть российских войск остается на территориях возле границ Украины. В том числе остается в новых подразделениях, которые там формируют. Например, новые части Воздушно-десантных войск в аннексированном Крыму, механизированные дивизии в соседних областях с Украиной. Россия усиливает группировку войск на границе с Украиной. В том числе формирует такую концентрацию войск в целом у себя в стране, которой буде достаточно для полномасштабного вторжения в Украину. Для этого Росси нужен еще определенный период времени. Возможно, для этого понадобится и несколько лет», – сказал Тарас Чмут.

Со своей стороны, президент Владимир Зеленский не исключил, что Россия будет держать Украину в напряжении наращиванием военного контингента у границ до сентября этого года. Зеленский высказал такое мнение на своей итоговой пресс-конференции ко второй годовщине президентства.

«Сейчас сложная ситуация. 30-35 тысяч (военных России – ред.) находятся в Крыму, на Донбассе тоже порядка 35 тысяч (вооруженных людей), включая 3 тысячи российского контингента, плюс вдоль границ мы видим 47-80 тысяч – по-разному в разные моменты это количество растет и уменьшается. Мы видим сейчас очень медленное уменьшение количества военных РФ. Они отходят очень, очень медленно. Мы видим пока только 3,5 тысячи в Крыму (отведены) – и все, а все остальные, к сожалению, на месте. Серьезная ситуация», – констатировал Владимир Зеленский.

«Россия не является угрозой для Украины»

Тем временем, как заявил 13 мая этого года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Москва не собирается поглощать территории ОРДЛО. Так Песков прокомментировал публикацию агентства Bloomberg, в которой говорится об отношении ЕС к последним событиям на Донбассе.

Дмитрий Песков: Москва не собирается поглощать территории ОРДЛО
Дмитрий Песков: Москва не собирается поглощать территории ОРДЛО

Ранее пресс-секретарь президента Владимира Путина утверждал, что «Россия не является угрозой ни для одной страны мира, в том числе не представляет угрозу для Украины». А за отсутствие мира на Донбассе несет ответственность Киев, который не желает выполнять Минские договоренности и не осуществляет «правового оформления особого статуса Донбасса».

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