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«Эффективными» назвал завершенные подконтрольными России боевиками «ДНР» учения силовых «ведомств», а также «Минздрава» и «Минтранса» группировки ее главарь Денис Пушилин. Такие же учения прошли и в «ЛНР». При этом на оккупированных территориях Донбасса провели и военные сборы. Но даже среди причастных к разжиганию войны на Востоке Украины эти сборы вызвали резкую критику.

В частности, высмеял их один из первых главарей боевиков на Донбассе, гражданин России Игорь Гиркин («Стрелков»). А украинские эксперты отмечают: согнанные на такие сборы резервисты никогда воевать не будут. Все более, чем семь лет войны против Украины на оккупированной части Донбасса воюет Россия, подчёркивают специалисты.

Подконтрольные России боевики «ДНР» и «ЛНР» завершили шестидневные учения своих силовых «ведомств», а также «Минздрава» и «Минтранса» для отработки реакции на «возможные внешние угрозы со стороны Украины». Именно так обосновал необходимость этих учений главарь «ДНР» Денис Пушилин. По его словам, в «ДНР» на них привлекли около 40 тысяч человек. Подводя итог «учений», Пушилин утверждал: руководящий и личный состав всех ведомств, а также органы власти «ДНР» отработали все поставленные задачи «эффективно, профессионально и в кратчайший срок».

«В ходе совместных действий подразделениями министерств и ведомств были выполнены мероприятия по ликвидации условных чрезвычайных ситуаций, а также отработаны все практические задачи, направленные на проверку эффективности совместных действий по разрешению кризисных ситуаций», – заявил Пушилин.

Одновременно в «ДНР» повели сборы резервистов. Как утверждал Пушилин, цель данного мероприятия: «контроль наличия граждан, пребывающих в запасе и приписанных к воинским частям, комплектование подразделений мобилизационного резерва».

А тем, кто попытается «откосить» от таких сборов, обещали «розыск и доставку к месту проведения контрольной явки граждан, пребывающих в запасе».

Отловом уклонистов поручили заниматься «МВД» боевиков. Как сообщала подконтрольная им пресса в Донецке, «резервисты проинформировали о необходимости иметь при себе средства личной гигиены, сменную одежду и военную форму. Кормить резервистов будут централизованно на полигоне».

Такие же учения прошли и в «ЛНР». Там задействовали более 35 тысяч человек, заявил главарь этой подконтрольной России группировки Леонид Пасечник. В этой подконтрольной России группировке одновременно тоже провели военные сборы. В них участвовали три тысячи резервистов, сообщила пресс-служба «милиции» «ЛНР».

«22 мая завершились военные сборы, начавшиеся 17 мая 2021 года. Военкоматами отработан весь комплекс мероприятий по учету и оформлению прибывших на сборы резервистов. Высокий уровень слаженности действий военных комиссариатов позволил в кратчайшие сроки обеспечить стопроцентную явку участников военных сборов», – утверждали в Луганске.

«В военкоматы начали сгонять»

Так сообщали в «ЛДНР» об этих сборах. Однако не подконтрольные боевикам жители оккупированных территорий Донбасса сообщали в соцсетях, что резервистов обманом собирали на полигоны. Об этом же пишет в соцсети и один из первых главарей боевиков на Донбассе, гражданин России Игорь Гиркин («Стрелков»). Его слова приводит интернет-издание «Остров».

В частности, по этим данным, работников Харцызского трубного завода заманили на сборы резервистов обманом. Как отметил Гиркин, предприятия через администрации которых рассылались повестки, прибегали к разным хитростям. Руководство Харцызсого завода (там зарплату не дают с октября 2020 года – ред.) вызвало работников на предприятие, сказав, что оно запускается – и вместо зарплаты вручило повестки. К таким уловках прибегали, потому что получался на сборах большой недобор.

«Данная ситуация приведет к еще большему недовольству граждан действиями местных органов власти и росту социальной напряженности в республике. Вместе с тем, это в очередной раз показывает безграмотность, тупость и неумение местных «руководителей» организовать серьезное мероприятие. Очевидно, что их талантов и умений хватает только на организацию концертов и фейерверков», – утверждал Гиркин, имея ввиду главарей боевиков Донбасса.

А подытоживая эти сборы «резервистов», Гиркин отметил в соцсети, что это все – профанация.

«После обеда в военкоматы начали сгонять (другое слово не подобрать) людей. Но поскольку военнослужащие, присланные из подразделений, не знали и имели возможности отправить на полигон такое количество резервистов, практически всех прибывших в военкоматы отпустили по домам. Подержали людей в военкоматах примерно до 18 часов. Тех, кого вчера (накануне) все-таки отправили на полигон, отправили только ради количества. Сборы закачиваются завтра (на следующий день)… Чему можно обучить за двое суток?! Вчера вечером прибыли, сегодня с утра получили форму, прошли медосмотр – уже обед. Полдня прошло», – написал Гиркин.

«С Украиной воюют не «резервисты» «ЛДНР», а Россия»

Украинский военные эксперты в комментарии Радио Донбасс Реалии отметили, что все эти «учения», «сборы» – это дешевый пиар боевиков. Резервисты (кто не сумел «откосить», кого обманом, угрозами заманили на полигоны в «ЛДНР») воевать не будут, и никогда и не воевали. Все более чем семь лет войны против Украины на оккупированной части Донбасса воюет оккупант – Россия, констатировал эксперт Тарас Чмут. Он подчеркнул, что основную боевую угрозу Украине все эти годы представляет страна-агрессор, а не ее марионетки с их так называемыми «учениями».

Россия после концентрации своих войск у границ Украины в апреле этого года отвела только часть своих войск, отметил Тарас Чмут.

«Часть российских войск остается на территориях возле границ Украины. В том числе остается в новых подразделениях, которые там формируют. Например, новые части Воздушно-десантных войск в аннексированном Крыму, механизированные дивизии в соседних областях с Украиной. Россия усиливает группировку войск на границе с Украиной. В том числе формирует такую концентрацию войск в целом у себя в стране, которой буде достаточно для полномасштабного вторжения в Украину. Для этого Росси нужен еще определенный период времени. Возможно, для этого понадобится и несколько лет», – сказал Тарас Чмут.

Со своей стороны, президент Владимир Зеленский не исключил, что Россия будет держать Украину в напряжении наращиванием военного контингента у границ до сентября этого года. Зеленский высказал такое мнение на своей итоговой пресс-конференции ко второй годовщине президентства.

«Сейчас сложная ситуация. 30-35 тысяч (военных России – ред.) находятся в Крыму, на Донбассе тоже порядка 35 тысяч (вооруженных людей), включая 3 тысячи российского контингента, плюс вдоль границ мы видим 47-80 тысяч – по-разному в разные моменты это количество растет и уменьшается. Мы видим сейчас очень медленное уменьшение количества военных РФ. Они отходят очень, очень медленно. Мы видим пока только 3,5 тысячи в Крыму (отведены) – и все, а все остальные, к сожалению, на месте. Серьезная ситуация», – констатировал Владимир Зеленский.

«Россия не является угрозой для Украины»

Тем временем, как заявил 13 мая этого года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Москва не собирается поглощать территории ОРДЛО. Так Песков прокомментировал публикацию агентства Bloomberg, в которой говорится об отношении ЕС к последним событиям на Донбассе.

Ранее пресс-секретарь президента Владимира Путина утверждал, что «Россия не является угрозой ни для одной страны мира, в том числе не представляет угрозу для Украины». А за отсутствие мира на Донбассе несет ответственность Киев, который не желает выполнять Минские договоренности и не осуществляет «правового оформления особого статуса Донбасса».

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