На Донбасі минулої доби було 10 обстрілів – штаб ООС

Підтримувані Росією бойовики протягом минулої доби, 20 травня, 10 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, повідомляє пресцентр операції Об’єднаних сил.

Обстріли зафіксували біля населених пунктів Південне, Павлополь, Авдіївка, Троїцьке, Мар’їнка, Новоселівка, Шуми, Гнутове, Піски. Вони велися з мінометів 82-го калібру, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї, станкових протитанкових гранатометів.

Втрат серед українських військових немає, повідомили у штабі.

«На обстріли противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь. Про всі факти порушень українська сторона СЦКК оперативно повідомила СММ ОБСЄ», – йдеться в повідомленні.

Станом на 7 годину ранку, 21 травня, зафіксовано два порушення режиму припинення вогню: біля Пісків і Водяного. Про те, чи постраждали українські військові внаслідок цих обстрілів, у пресцентрі ООС не уточнюють.

Підтримувані Росією угруповання «ДНР» і «ЛНР» звинуватили українські сили в обстрілах своїх позицій.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

Як повідомило Управління зв’язків з громадськістю Збройних сил України на запит Радіо Свобода, з моменту оголошення режиму припинення вогню 27 липня 2020 року і до 5 травня 2021 року в районі проведення операції Об’єднаних сил на території Донецької та Луганської областей загинули (померли) 99 військовослужбовців. З цієї кількості 34 військових загинули «під час бойової обстановки», зазнали поранень 190 військовослужбовців, уточнили в ЗСУ.

За даними ЗСУ, від початку збройного конфлікту загинули 3886 військовослужбовців, поранень зазнали понал 12,6 тисяч військових.