Штаб: за добу на Донбасі – 12 порушень режиму тиші

Протягом доби 22 травня російські гібридні війська 12 разів порушували режим тиші, один український військовий поранений, повідомляють у штабі Операції Об’єднаних сил.

Обстріли із застосуванням мінометів 120-го калібру, гранатометів та великокаліберних кулеметів зафіксували, зокрема, поблизу Пісків та Південного.

«Неподалік Водяного противник два рази застосував у напрямку позицій наших захисників ручні протитанкові та підствольні гранатомети. В районі Причепилівки ворог відкривав вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Поблизу населеного пункту Золоте-4 російські найманці застосували гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети, а біля Мар’їнки – стрілецьку зброю», – йдеться в зведенні.

Внаслідок обстрілів один із українських військових зазнав поранення, його стан у штабі оцінюють як важкий. Як зазначає командування ООС, українські військові відкривали вогонь у відповідь.

Також у штабі зафіксували пошкодження приватного будинку в Пісках внаслідок обстрілів. Ніхто з цивільних жителів при цьому не постраждав.

З початку доби, згідно зі зведенням, бойовики порушували режим тиші двічі – поблизу ГРанітного та Світлодарська. За даними штабу, бойових втрат внаслідок цих обстрілів не було.

Бойовики, своєю чергою, звинувачують Збройні силиУкраїни в обстрілах окупованої незаконними збройними формуваннями території протягом доби 23 травня.

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Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

Як повідомило Управління зв’язків з громадськістю Збройних сил України на запит Радіо Свобода, з моменту оголошення режиму припинення вогню 27 липня 2020 року і до 5 травня 2021 року в районі проведення операції Об’єднаних сил на території Донецької та Луганської областей загинули (померли) 99 військовослужбовців. З цієї кількості 34 військових загинули «під час бойової обстановки», зазнали поранень 190 військовослужбовців, уточнили в ЗСУ.