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В Україні випробовують нову зброю для війни на Донбасі

В Україні випробовують нову зброю для війни на Донбасі
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В Україні випробовують нову зброю для війни на Донбасі

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В Україні випробовують новий крупнокаліберний кулемет. Відразу два заводи заявляють – готові виробляти зброю в калібрі 12 і 7, яка в умовах позиційної війни на Донбасі є однією з найпоширеніших на передовій.

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В якому стані ще радянські кулемети в українській армії і що нового пропонують розробники?

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