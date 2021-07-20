В якому стані ще радянські кулемети в українській армії і що нового пропонують розробники?
Всі випуски телепроекту «Донбас Реалії» на YouTube
В Україні випробовують нову зброю для війни на Донбасі
В якому стані ще радянські кулемети в українській армії і що нового пропонують розробники?
НА ЦЮ Ж ТЕМУ
Випуски
-
10:00, 19 липня 2021
Відпочинок на Донбасі: на море за «спецперепустками» та з паспортом | Донбас Реалії
-
18:00, 18 липня 2021
Військові льотчики йдуть з української армії | Донбас Реалії
-
12:00, 13 липня 2021
Скоро зустріч Зеленського і Путіна? | Донбас Реалії
-
10:00, 13 липня 2021
Як Україна зупинить Росію в Чорному морі? | Донбас Реалії
-
10:00, 12 липня 2021
Як зросли ціни в «ДНР» і «ЛНР»? | Донбас Реалії
-
18:00, 11 липня 2021
Крилаті ракети та підводні човни: чому Росія домінує в Чорному морі? | Донбас Реалії
FACEBOOK КОМЕНТАРІ