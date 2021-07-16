Зброя для диверсій: СБУ повідомила про знайдені у регіонах схрони бойовиків із вибухівкою

Служба безпеки повідомила про виявлення у Запорізькій та Одеській областях чотирьох схронів із засобами ураження.

«За оперативними даними, схованку на території Бердянського району у 2014 році облаштували бойовики так званих «Л/ДНР» для проведення диверсій. Тайник був прихований у лісосмугі поблизу одного із селищ», – йдеться в повідомленні.

Схрони виявили також неподалік летовища «Запоріжжя», в лісопарку, майже у центрі Мелітополя та в Одеській області неподалік Київського шосе.

За даними СБУ, у схронах були тротилові шашки, реактивні протитанкові гранати, підривачі, патрони, набої тощо.

«У межах кримінальних проваджень за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності осіб, причетних до протиправної діяльності», – йдеться в повідомленні.

Українські спецслужби періодично повідомляють про виявлені схрони бойовиків, особливо поблизу лінії розмежування.