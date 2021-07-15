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СБУ запобігла контрабанді до Росії запчастин до штурмової авіації

Йдеться про «вантаж» із запчастинами до ударного гелікоптера Мі-24

У Службі безпеки повідомили про блокування каналу нелегального переміщення до Росії приладів комплектації до штурмової авіації.

«Правоохоронці затримали контрабандистів на території Харківської області за декілька метрів від державного кордону. Під час затримання у зловмисників виявлено «вантаж» із запчастинами до ударного гелікоптера Мі-24. Вилучені матеріали направлено на експертизу. У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю)», – йдеться в повідомленні.

За даними СБУ, наразі вирішується питання про повідомлення про підозру організатору контрабандного каналу та обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Слідчі дії тривають.

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