Штаб ООС: минулої доби на Донбасі було 20 порушень, обстріли вели і з житлових кварталів Горлівки

Підтримувані Росією бойовики минулої доби на Донбасі 20 разів порушили режим припинення вогню, зокрема здійснили 19 обстрілів і одне дистанційне мінування, повідомив пресцентр операції Об’єднаних сил.

Обстріли зафіксували неподалік населених пунктів Новоселівка, Новгородське, Шуми, Водяне, Авдіївка, Піски, Мар’їнка, Південне, Лебединське, Красногорівка, Луганське, Світлодарськ.

Біля селища Новгородське збройні формування Російської Федерацій здійснили дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2, додали у пресцентрі.

«Українська сторона СЦКК повідомляє, що вечірні обстріли населених пунктів Південне і Північне велися російськими окупантами безпосередньо з житлових кварталів Горлівки. Метою дій окупантів залишається провокування Збройних сил України на ведення вогню у відповідь з подальшим звинуваченням у руйнуванні цивільної інфраструктури та загибелі мирних мешканців. За планом проросійських найманців такий сценарій дасть змогу розпалити протистояння та реалізувати плани Москви по відношенню до України», – йдеться в повідомленні.

Станом на 7:00 24 квітня зафіксували одне порушення режиму припинення вогню: у районі Троїцького бойовики відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів, повідомили у пресцентрі.

Бойових втрат серед українських військових за минулу добу і від початку доби 24 квітня немає, зауважили у штабі ООС.

Підтримувані Росією угруповання «ДНР» і «ЛНР» звинуватили українських військових в обстрілах своїх позицій.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

Як повідомило Управління зв’язків з громадськістю Збройних сил України у відповідь на запит Радіо Свобода, з моменту оголошення режиму припинення вогню 27 липня 2020 року і до 20 квітня 2021 року в районі проведення операції Об’єднаних сил на території Донецької та Луганської областей загинули (померли) 93 військовослужбовці.



З цієї кількості 33 військових загинули «під час бойової обстановки», уточнили в ЗСУ.