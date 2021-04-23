У 2021 році 13 родин загиблих військових отримали фінансову допомогу – Міноборони

У 2021 році станом на 19 квітня фінансову допомогу на суму 13,9 мільйона гривень виплачено 13 сім’ям загиблих військовослужбовців, повідомили у Міністерстві оборони України у відповідь на запит Радіо Свобода.

«З 01.01.2021 розмір допомоги становить у разі загибелі (смерті) військовослужбовця: під час виконання обов’язків військової служби – 750-кратний прожитковий мінімум для працездатних осіб (2 270 гривень на 750 = 1 702 500 гривень); у період проходження військової служби – 500-кратний прожитковий мінімум для працездатних осіб (2 270 гривень на 500 = 1 135 000 гривень)», – повідомили у відомстві.

Ці кошти виплачуються рівними частками членам сім’ї, батькам та утриманцям загиблого (померлого) військовослужбовця, військовозобов’язаного та резервіста, роз’яснили у відомстві.

Із 2014 по 2020 роки вказану допомогу було виплачено 3115 сім’ям військовослужбовців, що загинули або померли внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, яких вони зазнали під час участі в антитерористичній операції і захисту незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України, інформує Міноборони.

Призначення і виплата одноразової грошової допомоги не здійснюються, якщо загибель (смерть), поранення (контузія, травма або каліцтво), захворювання, інвалідність або часткова втрата працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовця, військовозобов'язаного або резервіста є наслідком:

вчинення ним злочину або адміністративного правопорушення;

вчинення ним дій у стані алкогольного, наркотичного чи токсичного сп’яніння;

навмисного спричинення собі тілесного ушкодження, іншої шкоди своєму здоров’ю або самогубства (крім випадку доведення особи до самогубства, встановленого судом);

подання особою завідомо неправдивих відомостей для призначення і виплати одноразової грошової допомоги.

«Враховуючи зазначене, при встановленні обставин загибелі (смерті) військовослужбовців можуть виникати затримки в оформленні відповідних документів», – йдеться у відповіді.

Відповідно до закону «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», грошова допомога членам сімей загиблих (померлих) військовослужбовців сплачується у разі:

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

На цей час, за повідомленнями, внаслідок обстрілів противника й підривів на вибухових пристроях протягом нинішнього перемир’я загинули принаймні 35 українських військовослужбовців (із них близько 28 лише протягом цього року), ще понад 85 були поранені чи зазнали бойових травм.

Востаннє штаб операції Об’єднаних сил повідомляв про загибель військового у зоні бойових дій на Донбасі 22 квітня. 23 квітня про смерті військовослужбовців не повідомлялось.