Кулеба: Україну запевнили, що в саміті «Кримської платформи» «США участь точно братимуть»

Українські дипломати отримали запевнення, що Сполучені Штати «точно братимуть» участь у запланованому на серпень саміті «Кримської платформи». Про в це в інтерв’ю Радіо Свобода заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

«Нас запевнили, що США участь точно братимуть. Знаєте, у дитинстві на день народження запрошуєш, тобі кажуть: а хто ще буде? Є доволі багато країн, які орієнтуються на США. І вони чекають, коли США остаточно підтвердять, і вони теж відразу підтвердять. Ми знаємо, що вони готові прибути, але є дипломатична така гра. Тому ми дійсно з нетерпінням чекаємо (на офіційне підтвердження – ред.)», – сказав очільник зовнішньополітичного відомства України.

Дмитро Кулеба відзначив, що для всіх, кому небайдужа доля Криму, «важливо, щоб «Кримська платформа» стала успіхом».

«Тим більше, можемо сказати, що в російському МЗС діє ціла група, завдання якої –«завалити» саміт «Кримської платформи». Дуже серйозно вони сприймають цю ініціативу. Поки в Україні розповідають, що це якась формальність, у Росії насправді вважають «Кримську платформу» серйозною загрозою і серйозно їй протидіють», – наголосив міністр Кулеба.

Парламентське міжфракційне об’єднання «Кримська платформа» займається розробкою пакету законопроєктів, що стосуються Криму. Верховна Рада планує розглянути їх до 18 травня і 23 серпня, повідомив наприкінці квітня народний депутат України з фракції «Голос» Рустем Умеров.

Заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква повідомив, що міжнародний саміт «Кримської платформи» відбудеться 23 серпня 2021 року – до 30-річної річниці незалежності України.

Перший заступник міністра закордонних справ України Еміне Джеппар в ефірі Радіо Крим.Реалії розповіла, що за підсумками саміту «Кримської платформи» буде ухвалена відповідна декларація.

Речниця МЗС Росії Марія Захарова відзначала раніше, що російська сторона готова брати участь в ініційованій Україною «Кримській платформі», якщо на цьому майданчику будуть обговорювати проблеми півострова – від водопостачання до транспортного сполучення.