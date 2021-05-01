Кулеба: Україну запевнили, що в саміті «Кримської платформи» «США участь точно братимуть»

Українські дипломати отримали запевнення, що Сполучені Штати «точно братимуть» участь у запланованому на серпень саміті «Кримської платформи». Про в це в інтерв’ю Радіо Свобода заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
«Нас запевнили, що США участь точно братимуть. Знаєте, у дитинстві на день народження запрошуєш, тобі кажуть: а хто ще буде? Є доволі багато країн, які орієнтуються на США. І вони чекають, коли США остаточно підтвердять, і вони теж відразу підтвердять. Ми знаємо, що вони готові прибути, але є дипломатична така гра. Тому ми дійсно з нетерпінням чекаємо (на офіційне підтвердження – ред.)», – сказав очільник зовнішньополітичного відомства України.
Дмитро Кулеба відзначив, що для всіх, кому небайдужа доля Криму, «важливо, щоб «Кримська платформа» стала успіхом».
«Тим більше, можемо сказати, що в російському МЗС діє ціла група, завдання якої –«завалити» саміт «Кримської платформи». Дуже серйозно вони сприймають цю ініціативу. Поки в Україні розповідають, що це якась формальність, у Росії насправді вважають «Кримську платформу» серйозною загрозою і серйозно їй протидіють», – наголосив міністр Кулеба.
Парламентське міжфракційне об’єднання «Кримська платформа» займається розробкою пакету законопроєктів, що стосуються Криму. Верховна Рада планує розглянути їх до 18 травня і 23 серпня, повідомив наприкінці квітня народний депутат України з фракції «Голос» Рустем Умеров.
Заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква повідомив, що міжнародний саміт «Кримської платформи» відбудеться 23 серпня 2021 року – до 30-річної річниці незалежності України.
Перший заступник міністра закордонних справ України Еміне Джеппар в ефірі Радіо Крим.Реалії розповіла, що за підсумками саміту «Кримської платформи» буде ухвалена відповідна декларація.
Речниця МЗС Росії Марія Захарова відзначала раніше, що російська сторона готова брати участь в ініційованій Україною «Кримській платформі», якщо на цьому майданчику будуть обговорювати проблеми півострова – від водопостачання до транспортного сполучення.
Окупація та анексія Криму Росією
У лютому 2014 року в Криму з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові.
16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу.
Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії.
Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції.
Росія заперечує анексію півострова та називає це «відновленням історичної справедливості».
Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.
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