Росія впритул до кордону, пандемія COVID-19 і «Кримська платформа»: Зеленський поговорив із генсекретарем ООН

Президент України Володимир Зеленський у середу в перебігу телефонної розмови з генеральним секретарем ООН Антоніу Ґутеррішем обговорив, серед іншого, питання, пов’язані з агресією Росії проти України, а також виклики через пандемію COVID-19.

«Окрему увагу було приділено безпековій ситуації на сході України з огляду на збільшення військової присутності Росії уздовж українського кордону та на тимчасово окупованих територіях», – повідомляє сайт Офісу президента деталі розмови.

Президент відзначив важливу практичну роль у відстеженні ситуації в Криму та на інших тимчасово окупованих територіях України, яку відіграє Моніторингова місія ООН з прав людини, зазначає сайт ОПУ.

Також, за словами президента, ініціатива «Кримської платформи», яку Україна офіційно розпочне проведенням саміту в серпні, «поверне питання Криму на міжнародний порядок денний, запустить процес деокупації півострова та стане практичним механізмом для захисту прав людини в Криму вже тепер».

Володимир Зеленський подякував генсекретарю ООН за «торішній заклик про припинення вогню на період пандемії COVID-19».

1 липня 2020 року Рада безпеки ООН затвердила резолюцію, що передбачає негайне припинення вогню в усіх збройних конфліктах (у тому числі на Донбасі) та забезпечення гуманітарної й медичної допомоги в період пандемії COVID-19. Це сталося через три місяці після заклику генсекретаря ООН Антоніу Ґутерріша до глобального припинення вогню на час пандемії.