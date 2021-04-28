Зеленський назвав Ватикан «ідеальним місцем для діалогу про мир» із Путіним

Президент України Володимир Зеленський назвав Ватикан «ідеальним місцем для діалогу про мир» із Російською Федерацією. Про це глава держави сказав в інтерв’ю виданню La Repubblica, про яке 28 квітня повідомляє офіційний сайт Зеленського.

«Святий Престол – це ж глобальний моральний авторитет, який завжди ефективно виконує роль посередника, оскільки є неупередженим і викликає довіру всіх учасників конфлікту… Звичайно, місце зустрічі має викликати довіру обох сторін. Тоді це буде ефективно, і ми дійсно зможемо говорити по суті», – сказав Зеленський.

Президент Росії Володимир Путін може обговорювати зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським питання двосторонніх відносин, але не ситуацію на Донбасі, заявив 27 квітня речник Кремля Дмитро Пєсков.

26 квітня президент Володимир Зеленський заявив, що підготовка його зустрічі з Путіним триває: «Мені здається, все йде до того, що ця зустріч відбудеться». При цьому Зеленський додав, що має значення зміст розмови, а не місце, де її проводити.

Раніше цього місяця Зеленський запропонував російському президенту зустрітися на Донбасі, а Путін сказав, що готовий до зустрічі в Москві. До інтерв’ю Зеленського італійській газеті Ватикан як місце для переговорів не згадувала жодна сторона.