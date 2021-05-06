Державний секретар США Ентоні Блінкен прибув до Києва, де він 6 травня проводить зустрічі з представниками української влади, зокрема, президентом Володимиром Зеленським, народними депутатами, міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, прем’єр-міністром Денисом Шмигалем, іншими офіційними особами і представниками українського громадянського суспільства.

Блінкен має намір підтвердити непохитну підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України перед обличчям агресії Росії, заявили у Державному департаменті напередодні візиту.

Радіо Свобода транслює наживо спільну пресконференцію за підсумками двосторонньої зустрічі Ентоні Блінкена та Володимира Зеленського.