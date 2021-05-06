Блінкен і Зеленський виступають із заявами після зустрічі в Києві – трансляція

Держсекретар США Ентоні Блінкен і президент України Володимир Зеленський виступають на пресконференції 6 травня після зустрічі в Києві.

Радіо Свобода транслює захід наживо.

Державний секретар США Ентоні Блінкен прибув до Києва. 6 травня він провів зустрічі з представниками української влади, зокрема, президентом Володимиром Зеленським, народними депутатами, міністром закордонних справ Дмитром Кулебою. Також Блінкен має зустрітися з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем, іншими офіційними особами і представниками українського громадянського суспільства.

«Я тут із дуже простої причини: від імені президента Байдена рішуче підтвердити нашу відданість партнерству між нашими країнами, нашу підтримку суверенітету України, територіальної цілісності та незалежності», – заявив Блінкен 6 травня.

Президент Зеленський заявляв, що хоче почути сильні сигнали від США на підтримку прагнення України вступити до НАТО.

Державний департамент напередодні оприлюднив заяву, в якій наголосив, що США уважно стежать за ситуацією щодо агресивних дій Росії, що тривають і спрямовані проти України.

Блінкен – перший високопосадовець адміністрації президента США Джо Байдена, який прибув із візитом в Україну.