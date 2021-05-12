Блінкен заявив Лаврову, що США не зволікатимуть із відповіддю на агресію Росії

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив міністрові закордонних справ Росії Сергію Лаврову, що адміністрація президента США Джо Байдена не зволікатиме з відповіддю на агресію з боку Москви в США чи деінде.

«Державний секретар Блінкен підтвердив рішучість президента Байдена захищати громадян США та рішуче діяти на захист американських інтересів у відповідь на дії Росії, які завдають шкоди нам або нашим союзникам», – заявив представник Державного департаменту США Нед Прайс, додавши, що Блінкен сказав про це в телефонній розмові з Лавровим 12 травня.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров і держсекретар США Ентоні Блінкен зустрінуться наступного тижня в Рейк’явіку. Це буде перша зустріч голів зовнішньополітичних відомств двох країн після приходу до влади адміністрації Джо Байдена.

У столиці Ісландії пройде зустріч голів МЗС країн Арктичної ради. У повідомленні російського Міністерства закордонних справ вказано, що Блінкен і Лавров проведуть окрему двосторонню зустріч «на полях» цього форуму 20 травня. У Держдепартаменті це також підтвердили.

Чи говоритимуть вони про організацію зустрічі президентів США і Росії – не уточнюється.

Зустрітися з російським президентом Володимиром Путіним запропонував раніше президент США Джо Байден. Москва поки що не дала офіційної відповіді на пропозицію. Сам Байден кілька днів тому висловив упевненість, що зустріч відбудеться. Рейк’явік, поряд із Віднем і Гельсінкі, називали одним із можливих місць проведення саміту, а червень – можливим часом.

Переговори про саміт проходять на тлі зростання напруженості у відносинах Москви і Вашингтона – у зв’язку з діями Росії проти України, отруєнням і подальшим арештом Олексія Навального, хакерськими атаками, в яких США звинувачують російські спецслужби, ймовірним втручанням Росії у вибори в США.