Росія висилає речницю посольства США в Москві – ЗМІ

З Росії висилають речницю посольства США в Москві Ребекку Росс, повідомляє російське видання «Коммерсант». За даними газети, Росс увійшла до списку 10 американських дипломатів, яких Москва вирішила вислати у відповідь на аналогічні дії Вашингтона.

«Коммерсант» із посиланням на джерело в російському МЗС уточнює, що речниця посольства США потрапила до списку персон нон ґрата, оскільки американська влада вже півроку не дає Москві можливості заповнити вакантну посаду російського речника в посольстві у Вашингтоні. Як стверджується, американська сторона повернула документи, подані кандидатом на візу, без пояснення причин.

15 квітня США запровадили щодо Росії чергові санкції за втручання у вибори, діяльність із дезінформації та за підтримку російських спецслужб. До обмежувального списку потрапили понад 30 російських громадян і компаній. Серед іншого санкції передбачають висилку зі Сполучених Штатів 10 співробітників російської дипмісії.

23 квітня російська влада повідомила про заборону наймати на роботу в дипмісії США іноземних громадян. «Коммерсант» нагадує, що такі обмеження Москва запроваджувала в 1986 році. Тоді американський посол самостійно їхав до місця роботи, його дружина обслуговувала гостей на прийомах, а інші співробітники дипмісії працювали на кухні, в гаражі та саду.