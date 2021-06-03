Росія: політика Дмитра Гудкова відпустили через 48 годин після затримання

Колишнього депутата Держдуми Росії Дмитра Гудкова відпустили через 48 годин після затримання. Після звільнення Гудков розповів, що статус підозрюваного з нього не зняли, і припустив, що «вони не зупиняться», маючи на увазі своє кримінальне переслідування.

Порушену проти нього справу Гудков назвав «абсурдною».

Слідство не стало звертатися до суду для обрання політику запобіжного заходу.

Дмитро Гудков проходить як підозрюваний у кримінальній справі про заподіяння майнової шкоди. Йдеться про несплату боргу за договором оренди нежитлового приміщення в 2015-2017 роках, а потерпілим виступає Департамент міського майна, який є власником приміщення.

1 червня політика затримали на дві доби. Крім того, затримали у статусі підозрюваної і тітку Гудкова Ірину Єрмілову. Сам Дмитро Гудков стверджує, що справа, за якою його затримали, пов’язана з фірмою його батьків, до якої він не має стосунку.

Раніше в Росії порушили кримінальну справу про незаконне придбання або зберігання вогнепальної зброї та боєприпасів через патрони, виявлені в квартирі, що належить колишньому депутату Державної думи, опозиційному політику Геннадію Гудкову, який є батьком Дмитра Гудкова.