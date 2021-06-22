Пісня про Путіна, скандал з футболками та прокляття групового етапу: чим запам'ятається Євро-2020?

У третьому матчі групового етапу Євро-2020 збірна України поступилася команді Австрії з рахунком 1:0. Майбутнє «синьо-жовтих» тепер залежить від інших команд. Для того, щоб потрапити в плей-оф, збірній України треба бути однією з найкращих серед команд, які посіли третє місце в групі. Тобто шанси на вихід далі ще залишаються, а от бажання вболівальників бачити «синьо-жовтих» в наступному етапі зменшилися. У чому причина такого ставлення до української команди? І чим запам'ятається це Євро для вболівальників збірної України?

Що пишуть після програшу в коментарях?

«За таку гру має бути соромно. Цілковита відсутність «волі до перемоги». Ми не вимагали зірок з неба. Але з Австрією точно можна було зіграти краще. Єдине, що запам'ятається з цього Євро: два м'ячі Нідерландам, цілковиті провали в обороні, самовіддані кидки Бущана і... футболки», – пише журналіст Дмитро Тузов.





«Справа не в самій поразці, а в тому, що вперше на Євро відчувалась тотальна безнадія. Важливо, як ти програєш. І Україна програла жахливо. Не топовому супернику. Не по рахунку, а по грі. Тому питання до Шевченка та його помічників повинні ставитись вже зараз: що дала така стратегія підготовки? Насправді для мене буде достатньо, якщо вони визнають свою помилку і рухатимуться в своїй роботі далі. Тому що навіть наявність логічного, хоч і ризикованого плану – краще, ніж його відсутність. Але не вірю, що Андрій Миколайович визнає серйозну помилку. На жаль, поки не дуже помітно, що він вміє по-справжньому брати поразки на себе», – прокоментував спортивний журналіст Олександр Сажко.



«З такою грою не треба нам плей-оф, бо у вболівальників нервова система все ж таки не вічна. Витримати такий сором вдруге чи втретє – немає жодного бажання», – пишуть фанати.



Не обійшлося і без жартів.

«Українська збірна – друга за мелодійністю нереалізованих моментів в Європі», – пишуть в соціальній мережі.





Чим запам'ятається це Євро для українців?

Цей чемпіонат Європи усі вболівальники чекали не чотири, а п'ять років. Адже через пандемію коронавірусу континентальну першість, як і більшість важливих спортивних подій, було перенесено на рік. Крім того, до останнього було не зрозуміло, чи можна буде приїхати на цей чемпіонат. Попри обмеження кількості вболівальників на стадіонах, український сектор було чутно постійно.

Поки що «прокляття групових етапів» збірній України подолати не вдалося. Адже з 1996 року жодного разу «синьо-жовті» не виступали на чемпіонатах Європи по футболу у раундах плей-офф. А до 2012 року українці взагалі не проходили навіть кваліфікації на континентальній першості.

Але позитивні зміни на цьому Євро відбулися.

Ще у першому матчі групового етапу – проти Нідерландів – Андрій Ярмоленко забив перший гол збірної України на чемпіонатах Європи за дев'ять років. У тій же грі ще один м’яч залетів суперникам українців, але вже від Романа Яремчука.

Перемога в матчі з Північною Македонією стала першою з Євро-2012. І знову у воротах суперників розписалися Ярмоленко та Яремчук. І це перший дует в історії, який забив по одному м'ячу в кожному матчі з двох стартових ігор.

Проте не лише забитими голами запам'ятається Україна, а скоріше – відбитими. Справжнім «футбольним Халком», як назвали в коментарях голкіпера української збірної, був Георгій Бущан.

Вдалося українцям прогриміти на Євро-2020 і в політичному плані. Спочатку в Росії обурилися новою формою «синьо-жовтих». Їм не сподобалося, що на футболках українських футболістів контур України з анексованим Росією Кримом, і вишите гасло «Слава Україні! Героям слава!».

Європейський футбольний союз (УЄФА) вимагав прибрати «політичне» гасло з форми, а українці швиденько «обвалили» рейтинг організації у фейсбуці та твітері.

Обережно! Ненормативна лексика.



А потім російська влада образилася на пісню українських футбольних фанатів про «Лалала». Мовляв, українці ображають президента Росії Володимира Путіна. Те, що пісні вже 7 років, те, що її співають вже не на першому чемпіонаті, в Росії нікого не здивувало. В УЄФА на пісню не відреагували, а ось австрійці напередодні матчі заспівали «Лалала» разом з українцями.

Що далі?

У плей-оф Євро-2020 виходять дві найкращі команди з кожної групи, а також чотири найкращих збірні, що посядуть треті місця. Україна має шанси пробитися до наступного раунду разом з кращими командами, які посіли третє місце у своїх групах. Вихід у плей-оф Євро-2020 може стати історичним для збірної України – до цього часу вона ніколи не проходила груповий раунд змагань.