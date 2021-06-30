Україна у чвертьфіналі «Євро-2020», 3 млрд щеплень від COVID-19 у світі та вихід військових Німеччини з Афганістану – головне вранці 

«Євро-2020»: збірна України вийшла у чвертьфінал, перемігши Швецію 2:1

Збірна України перемогла команду Швеції в 1/8 фіналу чемпіонату Європи з футболу з рахунком 2:1. На 27-й хвилині рахунок у грі відкрили українці. З передачі Андрія Ярмоленка відзначився Олександр Зінченко. На 43-й хвилині Еміль Форсберг рахунок зрівняв. Переможний гол на рахунку Артема Довбика, який за лічені хвилини до закінчення доданого часу забив свій перший гол за збірну. У чвертьфіналі Україна зустрінеться зі збірною Англії, яка з рахунком 2:0 сьогодні здолала німців. Матч відбудеться у Римі.

У світі зробили понад 3 мільярди щеплень від COVID-19

У світі зробили понад три мільярди щеплень проти коронавірусного захворювання COVID-19. Такого числа досягли 29 червня – трохи більше ніж через пів року після того, як перші вакцини ввели у Великій Британії, Росії, США та інших країнах. Згідно з підрахунками Bloomberg, на 27 заможних країн припадає 23 відсотки всіх щеплень. У США, де живе 4,3 відсотка населення світу, ввели 11,1 відсотка доз, тоді як Китай має близько 19 відсотків населення світу і 40 відсотків вакцин. Тим часом, у більшості країн Африки рівень вакцинації є нижчим за один відсоток, і багато бідних країн потрапляють у подібну ситуацію із незначним числом щеплень.

Третю неурядову організацію з Чехії визнали в Росії «небажаною»

Генеральна прокуратура Росії визнала «небажаною» на території країни діяльність чеської міжнародної неурядової організації «Товариство свободи інформації» (Spolecnost Svobody Informace). У повідомленні, опублікованому на сайті прокуратури, вказано, що ця організація «становить загрозу основам конституційного ладу і безпеки Росії». Організація стала 36-ю у російському списку «небажаних» і третьою серед організацій, що працюють у Чехії. Раніше у список були внесені гуманітарні й просвітницькі організації People in Need (Člověk v tísni – «Людина в біді») і Prague Civil Society Centre («Празький центр громадянського суспільства»).

Німеччина вивела останніх солдатів із Афганістану, завершивши 20-річну місію

Німеччина вивела своїх останніх солдатів з Афганістану, закінчивши свою майже 20-річну місію в країні, повідомило німецьке Міністерство оборони 29 червня. Військові «зараз у дорозі додому», заявила міністр оборони Аннеґрет Крамп-Карренбауер у твіттері. Німецькі солдати, які були частиною місії НАТО «Рішуча підтримка», були вивезені з північного афганського міста Мазар-е-Шаріф німецькими ВПС 29 червня, повідомило dpa з посиланням на неназвані джерела. Станом на квітень контингент Німеччини, зорієнтований на півночі Афганістану, становив близько 1100 осіб. За кількістю він був другим після американського.

Путін проведе «пряму лінію» 30 червня

Президент Росії Володимир Путін 30 червня проведе традиційну «пряму лінію», під час якої «у вільному режимі відповість на питання, що цікавлять громадян країни», повідомила раніше пресслужба Кремля. Початок запланований на 12:00 за київським часом. Такі події регулярно проводили в минулому. У 2020 році «пряму лінію» скасували через пандемію. Цього року «пряма лінія» з Путіним відбудеться на тлі рекордно низького рівня схвалення громадськістю діяльності владної партії «Єдина Росія» і за приблизно 10 тижнів до парламентських виборів у Росії.