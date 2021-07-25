Заарештованого після обшуків в окупованій Євпаторії Ібрагімова випустили з ізолятора – активісти

Затриманий після обшуків в Євпаторії 22 липня Абдулла Ібрагімов вийшов з ізолятора після адмінарешту. Про це повідомили в громадському об’єднанні «Кримська солідарність».

Підконтрольний Кремлю Євпаторійський міський суд в окупованому Криму заарештував Ібрагімова на три доби за публікації у соціальній мережі «Вконтакте» забороненої в Росії релігійної символіки в 2013 році, до російської окупації Кримського півострова (частина 1 статті 20.3 КоАП Росії).

«Я вважаю, що дані дії силовиків варті окремої уваги, бо вони прийшли в таке священне свято мусульман, який вони ж на законодавчому рівні роблять святом, хоч і один день, але тим не менше. Тобто це окремий метод посилення тиску. Це демонстративний тиск. Вони показують, що вони нічим не гребують. Публікація «ВКонтакте» була всього лише приводом. Це тиск на мене як на особистість, за мою громадянську позицію, за мою незгоду з репресіями щодо мого народу. Тобто намагаються зробити так, щоб я замовк. Але, іншааллах, цього не буде», – заявив активістам Ібрагімов після звільнення з ізолятора тимчасового утримання.

Він подякував усім, хто прийшов до них додому в день обшуку і підтримував сім’ю після цього.

22 липня у Євпаторії пройшов обшук у будинку Алі Ібрагімова, двох його старших синів Мустафу і Абдуллу Ібрагімових російські силовики відвезли в невідомому напрямку.

Прокуратура Автономної Республіки Крим і Севастополя 22 липня повідомила, що почала кримінальне провадження за фактом обшуку російських силовиків у будинку 57-річного Алі Ібрагімова та його 27-річного сина Мустафи Ібрагімова в окупованій Євпаторії.

Кримські «справи Хізб ут-Тахрір» Представники міжнародної ісламської політичної організації «Хізб ут-Тахрір» називають своєю місією об’єднання всіх мусульманських країн в ісламському халіфаті, але вони відкидають терористичні методи досягнення цього і кажуть, що зазнають несправедливого переслідування в Росії та в окупованому нею в 2014 році Криму. Верховний суд Росії заборонив «Хізб ут-Тахрір» у 2003 році, включивши до списку об’єднань, названих «терористичними». Захисники заарештованих і засуджених у «справі Хізб ут-Тахрір» кримчан вважають їхнє переслідування мотивованим за релігійною ознакою. Адвокати зазначають, що переслідувані у цій справі російськими правоохоронними органами – переважно кримські татари, а також українці, росіяни, таджики, азербайджанці та кримчани іншого етнічного походження, які сповідують іслам. Міжнародне право забороняє запроваджувати на окупованій території законодавство держави-окупанта.