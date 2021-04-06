«Меморіал» визнав політв’язнем засудженого в Росії кримчанина Приходька

Російський правозахисний центр «Меморіал» визнав політичним в’язнем проукраїнського активіста з анексованого Криму Олега Приходька, якого російський суд засудив до п’яти років ув’язнення в колонії суворого режиму. Про це повідомляється на сайті правозахисної організації.

«Ми вважаємо, що його справа була сфальсифікована за відсутності складу злочину. Олега Приходька переслідують виключно через його політичні переконання і в порушення права на справедливий судовий розгляд. Ми вимагаємо негайно звільнити Приходька з-під варти і скасувати винесений у його справі вирок», – наголошується в повідомленні.

Південний окружний військовий суд у російському Ростові-на-Дону визнав Приходька винним у зберіганні вибухівки та підготовці до теракту і призначив йому 5 років позбавлення волі в колонії суворого режиму з першим роком у тюрмі. Захист кримчанина планує оскаржити це рішення.

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова засудила вирок.

Міністерство закордонних справ України (МЗС) висловило рішучий протест у зв’язку з «безпідставним політично мотивованим» рішенням російського суду.