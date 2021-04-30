У ЗСУ відреагували на вирок українському військовому в окупованому Криму

У Збройних силах України повідомили, що «не залишають без уваги» ситуацію із затриманим і засудженим в окупованому Росією Криму українським військовослужбовцем Євгеном Добринським, а вирок, який йому виніс підконтрольний Кремлю Джанкойський районний суд, у відомстві назвали незаконним. Про це мовиться у відповіді ЗСУ на запит проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

«За результатами обробки повідомляється, що командування військової частини і десантно-штурмових військ Збройних сил України не залишає без уваги хід ситуації, пов’язаної зі старшим солдатом Євгеном Добринським, якого незаконно утримують на тимчасово окупованій території України – Автономній Республіці Крим», – мовиться у відповіді.

У ЗСУ вважають звинувачення проти Добринського «такими, що суперечать загальноприйнятим міжнародно-правовим нормам».

Підконтрольний Росії Джанкойський районний суд в окупованому Криму 21 квітня засудив українського військовослужбовця Євгена Добринського до 3 років 6 місяців позбавлення волі за звинуваченням у «незаконному перетині кордону» і «контрабанді наркотиків».

Добрийнський себе винним не визнав. Захист має намір оскаржити вирок.

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова засудила рішення підконтрольного окупаційній владі суду, наголосивши, що кримінальна справа є сфабрикованою.

Військова служба правопорядку у Збройних силах України повідомила про викрадення Добринського наприкінці травня минулого року біля Чонгара.

Пізніше про його затримання заявила російська ФСБ. Проти українського військового порушено кримінальну справу «про незаконний перетин кордону Росії». Також російські силовики стверджують, що «під час огляду у нього виявили речовину, що, ймовірно, є наркотиком».

Командування десантно-штурмових військ Збройних сил України назвало «прогнозованою російською пропагандою» заяви ФСБ.