Посольство України у Лондоні нагадало Reuters про окупацію Криму через відео «весняного балу» на півострові

Посольство України у Лондоні нагадало Reuters про окупацію Росією Криму після того, як агентство опублікувало у твітері відеоролик про костюмований бал на півострові.
На відео, яке оприлюднило Reuters, відсутні будь-які позначки щодо його авторства. Вказано лише, що воно було зроблене у селі Терновка, яке розташоване в одному з районів Севастополя.
«Шановне Reuters, ваше ім’я виглядає не дуже добре на російській пропаганді. Крим – це Україна, і [він] був незаконно окупований під час попереднього «весняного костюмованого балу» сумнозвісними російськими «зеленими чоловічками», – заявили у посольстві України.
Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року. Росія заперечує анексію півострова та називає це «відновленням історичної справедливості».
Офіс генерального прокурора розслідує участь близько 260 іноземних громадян у військових діях в анексованому Росією Криму і на Донбасі.
Окупація та анексія Криму Росією
У лютому 2014 року в Криму з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові.
16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу.
Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії.
Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції.
Росія заперечує анексію півострова та називає це «відновленням історичної справедливості».
Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.
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