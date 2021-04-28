Посольство України у Лондоні нагадало Reuters про окупацію Криму через відео «весняного балу» на півострові

Посольство України у Лондоні нагадало Reuters про окупацію Росією Криму після того, як агентство опублікувало у твітері відеоролик про костюмований бал на півострові.

На відео, яке оприлюднило Reuters, відсутні будь-які позначки щодо його авторства. Вказано лише, що воно було зроблене у селі Терновка, яке розташоване в одному з районів Севастополя.

«Шановне Reuters, ваше ім’я виглядає не дуже добре на російській пропаганді. Крим – це Україна, і [він] був незаконно окупований під час попереднього «весняного костюмованого балу» сумнозвісними російськими «зеленими чоловічками», – заявили у посольстві України.

Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року. Росія заперечує анексію півострова та називає це «відновленням історичної справедливості».

Офіс генерального прокурора розслідує участь близько 260 іноземних громадян у військових діях в анексованому Росією Криму і на Донбасі.