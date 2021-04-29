Громадян України засудили в окупованому Криму до 10 років ув’язнення у справі про збут наркотиків

Контрольований російською владою Бахчисарайський районний суд в окупованому Криму повідомив про вирок двом громадянам України за звинуваченням у «замаху на незаконний збут наркотичних засобів і психотропних речовин», повідомляє проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії.

Українців засудили до 10 років ув’язнення у виправній колонії суворого режиму.

Згідно з матеріалами кримінальної справи, житель Донецької області 2001 року народження, який проживав у Криму, виконував обов’язки кур’єра-«закладника». Пізніше, як стверджують в суді, він втягнув у цю справу свого знайомого, громадянина України 1998 року народження. Повідомляється, що під час обшуку за місцем проживання підсудних, «виявлено та вилучено електронні ваги, а також виявлено психотропну речовину і наркотичні засоби».

У суді заявили, що підсудні на засіданні визнали свою вину.

Імена та прізвища засуджених не вказані, їхні публічні коментарі або їхнього захисту відсутні.