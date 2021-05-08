Єврокомісія схвалила контракт із Pfizer на 1,8 млрд доз вакцини від COVID-19

Керівники Європейського союзу, які зібралися в Португалії, оголосили про схвалення контракту на 1,8 млрд доз вакцини Pfizer/BioNTech від COVID-19.

Угода, про яку оголсили в другий день саміту, який розпочався 8 травня, передбачає не тільки виробництво вакцин, але також гарантує, що основні компоненти для виробництва будуть постачатися з ЄС.

Це рішення у ЄС озвучили після пропозиції США про відмову від патентів на виробництво вакцин від COVID-19.

Голова Європейської ради Шарль Мішель 7 травня заявив, що відмова від патенту не вирішить проблеми з поставками вакцин. Він сказав, що більше уваги слід приділяти спільному використанню вакцин, експорту з боку країн-виробників вакцин та інвестиціям у виробництво вакцин.

І Франція, і Німеччина висловили незгоду з ідеєю відмови від патентів, яка отримала підтримку, зокрема, з боку Всесвітньої організації охорони здоров’я, Індії і папи Франциска.

Очікується, що лідери ЄС 8 травня проведуть відеоконференцію з урядом Індії, що терміново потребує міжнародної допомоги через ситуацію з поширенням коронавірусу.

Саміт ЄС в португальському місті Порту – перша очна у цьому році зустріч лідерів Євросоюзу. Ще один такий саміт в Брюсселі запланований на кінець місяця.

ЄС планує, зокрема, схвалити в Порту три соціальні цілі: рівень зайнятості в ЄС має зрости до не менше ніж 78 відсотків, не менше ніж 60 відсотків дорослих громадян мають щорічно проходити курси підвищення кваліфікації, а число тих, хто схильний до ризику бідності та соціальної ізоляції, має скоротититися щонайменше на 15 мільйонів, серед яких 5 мільйонів – діти.