У США дозволили використання вакцини Pfizer-BioNTech для підлітків віком від 12 років

Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США дозволило використання вакцини Pfizer-BioNTech проти COVID-19 для дітей віком від 12 років, повідомляють світові інформагенції.

Вакцина Pfizer-BioNTech на 100% ефективна для підлітків віком від 12 до 15 років, свідчать результати клінічного дослідження за участю 2260 дітей такого віку в США.

Дотепер ця вакцина була дозволена до застосування в США для людей у віці від 16 років.

Минулого тижня Канада стала першою країною, де санкціонували вакцинацію підлітків вакциною Pfizer-BioNTech.

Виробники Moderna та Johnson & Johnson також випробовують свої вакцини на цій категорії людей.