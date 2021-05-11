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11 травня 2021, Київ 18:05
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Нове докола COVID-19 (відео)

Нове докола COVID-19 (відео)
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Нове докола COVID-19 (відео)

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В Індії продовжують реєструвати щоденні рекорди рівня нових заражень і смертей в той час як поліція стежить за дотриманням локдауну на місцях по всій країні.

канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що вона проти того, щоб фармацевтичні компанії розмахували своїми патентними правами на вакцини COVID-19 з міркувань безпеки – оскільки глава Всесвітньої організації охорони здоров'я каже, що промислово розвиненим країнам необхідно зробити набагато більше, щоб зупинити несправедливий розподіл вакцин в усьому світі; нове дослідження, проведене Медичною школою Вашингтонського університету, передбачає, що глобальна смертність від COVID-19 може бути вдвічі більшою офіційних показників, а фактична смертність в кілька разів вищою, ніж офіційні дані в Росії і Казахстані; Іспанія вийшла з шестимісячної комендантської години, але жителі баскського міста Сан-Себастьян розкритикували як уряд, так і гуляк, які вийшли на вулиці, щоб це відсвяткувати. (Відео Reuters)

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