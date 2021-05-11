канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що вона проти того, щоб фармацевтичні компанії розмахували своїми патентними правами на вакцини COVID-19 з міркувань безпеки – оскільки глава Всесвітньої організації охорони здоров'я каже, що промислово розвиненим країнам необхідно зробити набагато більше, щоб зупинити несправедливий розподіл вакцин в усьому світі; нове дослідження, проведене Медичною школою Вашингтонського університету, передбачає, що глобальна смертність від COVID-19 може бути вдвічі більшою офіційних показників, а фактична смертність в кілька разів вищою, ніж офіційні дані в Росії і Казахстані; Іспанія вийшла з шестимісячної комендантської години, але жителі баскського міста Сан-Себастьян розкритикували як уряд, так і гуляк, які вийшли на вулиці, щоб це відсвяткувати. (Відео Reuters)