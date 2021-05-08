Патенти на вакцини від COVID-19 хочуть скасувати. Чи це хороша ідея?

В адміністрації президента США Джо Байдена закликають зняти патентний захист з вакцин від COVID-19 для того, щоб бідні частини світу могли отримати більше доз препаратів. Ініціативу підтримали деякі країни та організації з охорони здоров'я. Проти неї виступила фармацевтична індустрія та інші, хто каже, що це не допоможе стримати спалах захворювання найближчим часом, проте точно нашкодить інноваціям. Ми розібралися, що захищають патенти, та чому вони важливі.

Як працюють патенти на лікарські засоби?

Завдяки патентам на інновації, конкуренти не можуть просто скопіювати винахід компанії і запустити на його основі власний продукт. У США патенти на лікарські засоби зазвичай тривають 20 років з моменту, як вони були видані. Як правило, їх видають внаслідок запиту самого виробника, якщо він думає, що його інноваційний засіб важливий і може стати прибутковим.

На те, щоб лікарський засіб схвалили, часто йде понад 10 років. Тому фармацевтичні компанії зазвичай мають змогу продавати свій новий препарат взагалі без конкуренції з боку інших виробників впродовж цього часу. Однак, виробники ліків часто знаходять шляхи покращити свій продукт або розширити сферу його застосування, тож вони здобувають додаткові патенти, щоб подовжити свою монополію ще на багато років.

Захист патентів важливий для виробників ліків?

Розробити новий медичний препарат коштує неймовірно дорого. Більшість експериментальних засобів виявляються непридатними на одному з етапів тестувань: в лабораторії, на тваринах і, зрештою, на людях. Враховуючи ці невдалі експерименти, в середньому, виробник ліків витрачає один мільярд доларів США від моменту винаходу до схвалення засобу регулятором. Без перспективи років продажів без конкуренції, у фармацевтичних компаній значно менше стимулів брати на себе такий ризик.

Чому США закликають зняти захист патентів на вакцини від COVID-19?

Адміністрація Джо Байдена зараз перебуває під значним тиском з боку також і багатьох демократів у Конгресі: законодавці вимагають надати більше вакцин COVID-19 решті світу. Ідея відмовитися від патентів народилась в Індії та Південній Африці ще в жовтні минулого року, а зараз набуває популярності і в інших країнах, адже спалахи захворювання збільшуються у деяких регіонах, особливо в Індії.

Чому США та інші були проти зняття захисту патентів у минулому?

Сполучені Штати та інші заможні країни є світовими лідерами у багатьох сферах наукових досліджень та інновацій, зокрема і в медицині. Окрім здобуття престижу, фармацевтичні компанії створюють мільйони високооплачуваних робочих місць, генерують великий прибуток для держави через сплату податків та забезпечують ліками, які можуть врятувати або покращити життя.

Виробники лікарських засобів та їхні торгові групи витрачають мільйони щороку, аби лобіювати уряди зберігати статус кво у питанні патентів.

Чому фармацевтична індустрія проти?

Якщо коротко, через гроші. У США фармацевтичні компанії мають право встановлювати будь-які ціни на свої препарати. Як правило, вони піднімають їх двічі на рік. Впродовж терміну, який патент захищає їхній винахід, ціна може зрости у два чи три рази. Завдяки цьому великі фармацевтичні компанії, що давно представлені на ринку, є серед найбільш прибуткових компаній світу. Проте велика кількість інновацій походять і зі стартапів, що дуже залежні від інвесторів, які фінансують ранні етапи досліджень. Без перспективи великого заробітку, такі інвестиції буде важко привабити.

Лес Фунтлейдер, менеджер портфелю проєктів охорони здоров'я E Squared Asset Management, вважає, що індустрія не так непокоїться через захист патентів на їхні вакцини від COVID-19, як через «слизький шлях», що може створити такий прецедент.

Яка процедура зняття захисту патентів?

Ухвалювати рішення буде Світова організація торгівлі (СОТ), в якій 164 держави є членами. Ця організація адмініструє комплексні торгівельні правила між країнами. І кожна з них має погодитися зняти захист патентів, щоб це стало правилом. Якщо скасування патентів ухвалять, розробники вакцин матимуть поділитися їхніми методологіями дуже складного виробництва препаратів з іншими.

Чи відбувалося щось подібне раніше?

Таких прецедентів для вакцин не існує, але два роки тому члени СОТ погодилися тимчасово дозволити бідним країнам імпортувати генеричні лікарські засоби проти ВІЛ, туберкульозу і малярії через медичну кризу. Цей тимчасовий захід врешті зробили постійним.

Якщо знімуть захист патентів, чого зможуть досягти?

Поки це не зрозуміло, але виробники ліків та аналітики кажуть, що скасування захисту патентів не надто допоможе швидше забезпечити країни, що розвиваються, вакцинами від COVID-19. Вони пояснюють, що виготовлення таких препаратів набагато складніше, ніж просто покрокове виконання рецепту. Для цього необхідні заводи зі спеціяльним обладнанням, висококваліфікованим персоналом та суворим контролем якості.

Зараз також недостатньо потужностей у заводів, що вже зараз наявні. На додачу, багато сировинних матеріалів для виготовлення вакцин, а також флаконів, пробок та інших компонентів виробляють недостатньо. І це не зміниться найближчим часом.

(переклад тексту Лінди Джонсон та Тома Крішера для Associated Press)