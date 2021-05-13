МОЗ: в Україні виявили 6813 нових випадків COVID-19

Станом на 13 травня в Україні виявили 6813 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема, захворіли 289 дітей і 160 медпрацівники, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

За його словами, протягом минулої доби шпиталізували 2569 людей, одужали 19507 пацієнтів, 346 людей померли.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (726), Харківській (635), Донецькій (587), Дніпропетровській (553) та Рівненській (459) областях.

За добу провели 89490 тестувань, зокрема методом ПЛР – 35366.

За весь час пандемії в Україні, за даними МОЗ, захворіли 2 135 886 людей, 47333 – померли.