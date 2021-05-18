У МОЗ повідомили про підписання кредитної угоди зі Світовим банком на 90 млн дол

Міністерство охорони здоров’я та Міжнародний банк реконструкції та розвитку (головна кредитна установа Світового банку – ред.) уклали угоду про початок в Україні проєкту «Екстрене реагування на COVID-19 та вакцинація в Україні» на суму близько 90 мільйонів доларів.

Як повідомила у вівторок пресслужба МОЗ, підписання документа відбулося за участі директора Світового банку у справах Білорусі, Молдови та України Арупа Банерджі.

«Близько 2,5 млрд гривень (90 млн доларів) буде надано Україні для розгортання додаткових можливостей у боротьбі з пандемією. Кошти будуть спрямовані за трьома напрямками: близько 1,1 млрд грн (40 млн дол) спрямують на підтримку придбання вакцини, біля 850 млн грн (30 млн дол) виділять на розгортання вакцинації проти COVID-19, а понад 550 млн грн (20 млн дол) передбачили на зміцнення спроможності проведення тестування на COVID-19 в Україні», – йдеться в повідомленні МОЗ.

У відомстві зауважують, що отримання Україною цієї позики було остаточно схвалене 11 травня на засіданні Ради директорів МБРР.

За весь час пандемії в Україні, за даними МОЗ, на COVID-19 захворіли 2 160 095 людей, померли – 48 469.