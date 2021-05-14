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14 травня 2021, Київ 17:50
Інфографіка
14 травня 2021, 16:20
Радіо Свобода
Більшість невакцинованих росіян не готові робити щеплення вакциною Sputnik
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