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05 квітня 2021, Київ 17:49
Новини | Коронавірус

На автобус і експрес до «Борисполя» спецперепустка не потрібна – аеропорт

Сам аеропорт працює в штатному режимі, йдеться в повідомленні

На експрес із Києва до аеропорту «Бориспіль», а також на автобус №322 (Sky Bus) не потрібні спеціальні перепустки, які діють для громадського транспорту Києва на час посилання карантину з 5 до 16 квітня, повідомила пресслужба аеропорту.

Сам аеропорт працює в штатному режимі, йдеться в повідомленні.

Київська міська державна адміністрація станом на ранок 5 квітня видала 437 тисяч спеціальних перепусток для поїздок у громадському транспорті.

Київ посилив карантинні заходи через збільшення хворих на COVID-19, зокрема, від 5 квітня закриваються дитячі садки, школи, а громадський транспорт, в тому числі і метро, працюватиме тільки за спецперепустками.

Обмеження діятимуть щонайменше до 16 квітня.

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