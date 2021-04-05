На автобус і експрес до «Борисполя» спецперепустка не потрібна – аеропорт

На експрес із Києва до аеропорту «Бориспіль», а також на автобус №322 (Sky Bus) не потрібні спеціальні перепустки, які діють для громадського транспорту Києва на час посилання карантину з 5 до 16 квітня, повідомила пресслужба аеропорту.

Сам аеропорт працює в штатному режимі, йдеться в повідомленні.

Київська міська державна адміністрація станом на ранок 5 квітня видала 437 тисяч спеціальних перепусток для поїздок у громадському транспорті.

Київ посилив карантинні заходи через збільшення хворих на COVID-19, зокрема, від 5 квітня закриваються дитячі садки, школи, а громадський транспорт, в тому числі і метро, працюватиме тільки за спецперепустками.

Обмеження діятимуть щонайменше до 16 квітня.