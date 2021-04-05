«Ситуація абсолютно спокійна»: у метро Києва прокоментували перший день обмежень на вхід

Ранковий пік пасажиропотоку у понеділок в Києві минув, і наразі скупчень в столичному метрополітені немає, розповіда в коментарі Радіо Свобода заступниця начальника Київського метрополітену Наталія Макогон.

«Якщо ми порівнюємо з минулим роком, то ситуація абсолютно спокійна. Звичайно, є разові випадки, коли люди прийшли без спецперепусток, але вони не є масовими. А так, метрополітен працює, перевірка працює. Нам допомагає поліція, Національна гвардія, «Муніципальна варта». Але очевидно, що люди теж переорієнтувались, свідомо підійшли до цього. І скупчення не спостерігається», – повідомила Макогон.

За справжністю і відповідністю спецперепусток в метрополітені працівники уважно стежать, додає Наталія Макогон.

«На кожній перепустці зі зворонього боку прописано прізвище, ім’я, по батькові людини, якій вона видана. І стоїть печатка підприємства, яке видало цю перепустку. Людина показує перепустку і своє службове посвідчення. Це два документи, в яких між собою дані всі мають бути ідентичні», – підкреслила вона.

У столичному метро попереджали, що з 5 квітня підземка працюватиме винятково для перевезень працівників підприємств критичної інфраструктури.

«Проїзд оплачується на загальних підставах. Просимо дотримуватися встановлених карантинних заходів. Закликаємо здійснювати поїздки за реальної необхідності, готувати перепустку та засоби оплати проїзду перед входом, для уникнення черг та непорозумінь», – звернулися раніше у метрополітені.

Департамент транспортної інфраструктури КМДА на сьогодні видав 437 тисяч спеціальних перепусток для користування громадським транспортом, загалом надрукували 500 тисяч. Усі, хто не отримав перепустки, доотримають їх у понеділок чи вівторок, запевнили в столичній адміністрації.

Раніше сьогодні у поліції Києва повідомили про посилення заходів через карантинні обмеження. Правоохоронці, зокрема, перевіряють наявність спецперепусток у пасажирів, які заходять на зупинках у громадський транспорт та метрополітен. Крім того, посилені мобільні групи правоохоронців контролюють, аби транспорт не був переповнений.

Відсьогодні Київ посилює карантинні заходи через збільшення хворих на COVID-19, зокрема, закриваються дитячі садки, школи, а громадський транспорт, в тому числі і метро, працюватиме тільки за спецперепустками. Обмеження діятимуть щонайменше до 16 квітня.