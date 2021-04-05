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05 квітня 2021, Київ 08:48
Новини | Коронавірус

МОЗ про ситуацію з COVID-19 за минулу добу: 254 смерті та понад 10 тисяч нових випадків

Минулої доби 3 275 людей шпиталізували, одужали – 4 946

В Україні виявили 10 179 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема, захворіла 431 дитина та 152 медпрацівники, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

За його словами, минулої доби 3 275 людей шпиталізували, одужали – 4 946, померли 254 людини.

Протягом доби провели 34 666 тестувань (зокрема методом ПЛР – 21 963, методом ІФА – 4 574).

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1 155), Львівській (1 121), Дніпропетровській (1 003), Одеській (660), Київській (619) областях.

За весь час пандемії в Україні захворіли 1 755 888 людей, 34 587 – померли, 1 352 139 – одужали.

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