МОЗ про ситуацію з COVID-19 за минулу добу: 254 смерті та понад 10 тисяч нових випадків

В Україні виявили 10 179 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема, захворіла 431 дитина та 152 медпрацівники, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
За його словами, минулої доби 3 275 людей шпиталізували, одужали – 4 946, померли 254 людини.
Протягом доби провели 34 666 тестувань (зокрема методом ПЛР – 21 963, методом ІФА – 4 574).
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1 155), Львівській (1 121), Дніпропетровській (1 003), Одеській (660), Київській (619) областях.
За весь час пандемії в Україні захворіли 1 755 888 людей, 34 587 – померли, 1 352 139 – одужали.
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