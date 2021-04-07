КМДА видала майже 500 тисяч спецперепусток на транспорт – Кличко

Департамент транспортної інфраструктури КМДА видав майже 500 тисяч спецперепусток для проїзду працівників підприємств критичної інфраструктури. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Перепустки, зокрема, видали:

Закладам охорони здоров’я та фармацевтики - 152 тисячі;

Сфері промисловості (підприємствам з виробництва та реалізації продуктів харчування, оборонної галузі, машинобудування) – 104 тисячі;

Центральні органи виконавчої влади, державні та комунальні установи та організації отримали загалом 81 тисячу спецквитків;

Військовослужбовці, рятувальники, правоохоронці, органи судової системи – 72 тисячі;

Підприємства житлово-комунального господарства – 46 тисяч;

Працівникам ЗМІ видали – 4700 спецперепусток;

Закладам культури, релігійної та ритуальної сфери – 2700.

«Нагадаю, через велику кількість заявок ми терміново друкували додатково 100 тисяч спецперепусток. Тимчасові незручності виникли через те, що видавали їх в вихідні. Але, в понеділок та вівторок всі, хто потребував – отримали ці документи», – зазначив мер.

За його словами, у першу чергу перепустки отримали медпрацівники, рятувальники, працівники комунальної, транспортної та соціальної сфер, працівники торгівлі та військові.

«Ми не можемо видати такі спецквитки всім охочим. Бо навіщо ми тоді запроваджували суворі обмеження?» – зазначив Кличко.

З 5 квітня у Києві запроваджено суворий локдаун, зокрема, обмежено проїзд у громадському транспорті.