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Росія оголосила про намір вийти з проєкту МКС після 2024 року

За словами голови Роскосмосу, Росія має намір формувати власну орбітальну станцію

Росія вирішила вийти з проєкту Міжнародної космічної станції до 2024 року, щоб зосередитися на створенні власного проєкту в космосі в період загострення напруженості між Кремлем і Заходом через повномасштабне вторгнення Москви в Україну.

Виступаючи на зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним 26 липня, Юрій Борисов, якого Путін на початку цього місяця призначив головою Роскосмосу, заявив, що Москва виконає всі свої зобов’язання щодо МКС перед відходом.

За словами Борисова, Росія має намір формувати власну орбітальну станцію. У квітні 2021 року він анонсував це рішення як віцепрем’єр російського уряду, відповідальний за розвиток космічної сфери.

Зараз Росія не має жодного елемента майбутньої станції.

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