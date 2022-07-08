НАСА розкритикувало «Роскосмос» після фото космонавтів із прапорами «ЛДНР»

Американське космічне агентство НАСА різко розкритикувало своїх колег із «Роскосмосу» після того, як троє російських космонавтів на Міжнародній космічній станції позували з прапорами угруповань «ДНР» і «ЛНР», які підтримує Росія.

НАСА «рішуче засуджує Росію за використання Міжнародної космічної станції в політичних цілях для підтримки її війни проти України, що принципово суперечить основній функції станції серед 15 міжнародних країн-учасниць – просувати науку і розвивати технології в мирних цілях», – заявили в агентстві.

«Роскосмос» наразі не відреагував на заяву США.

НАСА оприлюднило заяву 7 липня, через три дні після оприлюднення фото космонавтів.

Минулого тижня Росія заявила, що її війська повністю контролюють Луганську область України. Україна це заперечила, водночас українські війська були змушені відійти з великих міст Луганщини.

Нещодавно Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані своєї розвідки заявляло, що увага російських військ «майже напевно» перейде на захоплення Донецької області після того, як вони змогли закріпитися в Лисичанську на Луганщині.

У боях в Донецькій області Росія, за даними британської розвідки, вдаватиметься до тієї ж тактики, що й на Луганщині: масовано застосовуватиме артилерію і нищитиме українські міста.

У той час, як відносини між Вашингтоном і Москвою погіршувалися протягом багатьох років, дослідження космосу було однією з небагатьох сфер, де дві країни продовжували співпрацювати.

Обидві країни мають персонал на орбітальній станції. Сполучені Штати значною мірою покладалися на російські космічні кораблі, щоб доставити своїх астронавтів на станцію і назад, тепер це змінюють польоти приватних космічних кораблів.

Навіть після того, як повномасштабне вторгнення Росії в Україну в лютому спричинило широкі економічні санкції з боку Заходу, НАСА продовжило співпрацю з «Роскосмосом».

У той час як американське космічне агентство було стримане у своїх політичних заявах чи публічній критиці, голова Роскосмосу Дмитро Рогозін виступав із різкою риторикою. У квітні, через два місяці після масштабного вторгнення Росії в Україну, Рогозін попередив, що майбутнє станції буде під загрозою, якщо Захід не скасує санкції проти РФ.