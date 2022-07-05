Держдума Росії ухвалила законопроєкт про визнання ветеранами цивільних, яких послали на війну в Україну

Держдума РФ ухвалила у третьому, остаточному читанні законопроєкт про статус «ветерана бойових дій» для цивільних осіб, залучених до виконання завдань «спеціальної військової операції» в Україні.

Поправки внесено до закону «Про ветеранів». У тексті закону та пояснювальній записці до нього не уточнюється, про кого саме йдеться. Однак Російська служба Радіо Свобода вказує, що найімовірніше йдеться про цивільний персонал Збройних сил РФ, ремонтні бригади, лікарів, постачальників запасів та обладнання, піротехніків, будівельників, журналістів тощо.

За словами спікера В’ячеслава Володіна, у чинному законі цивільні особи можуть набути статусу ветерана лише за умови, що в період виконання ними завдань вони зазнають поранення чи будуть відзначені держнагородами.

Наприкінці березня президент Росії Володимир Путін підписав закон, який поширює статус ветеранів та інвалідів бойових дій на російських військових, які беруть участь у війні проти України.

Статус ветерана дає право на щомісячні виплати, податкові пільги, безкоштовний проїзд в електричках, медичне обслуговування та доступ до санаторно-курортних послуг, пільги при оплаті ЖКП та інші заходи соцзахисту.

Раніше повідомлялося, що нині на атомній електростанції в окупованому російськими військами Енергодарі працюють фахівці з «Росатому».