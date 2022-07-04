В окупованому Енергодарі помер водолаз ЗАЕС, якого побили російські окупанти – міський голова

У окупованому Енергодарі загинув водолаз гідроцеху Запорізької атомної електростанції, якого побили російські військові. Про це в своєму телеграмі повідомив мер міста Дмитро Орлов 3 липня.

«Пішов з життя водолаз гідроцеху Запорізькоі АЕС Андрій Гончарук. Нагадаємо, що кілька днів тому працівника атомної електростанції, досвідченого і професійного водолаза, вкрай жорстоко побили окупанти. Від чоловіка вимагали пірнати в бризгальний басейн ЗАЕС, і після його відмови монстри в людському обличчі закатували Андрія Гончарука», – заявив він.

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За словами Орлова, постраждалого доставили до лікарні вже в стані коми, але його травми виявилися несумісними з життям. Він помер, не приходячи до тями.

Мер Енергодара висловив співчуття рідним і близьким загиблого.

Про побиття Андрія Гончарука повідомила 30 червня державна компанія «Енергоатом». За її даними, російські війська змушують працівників гідроцеху Запорізької атомної електростанції «вигадувати обґрунтування необхідності осушення цих басейнів для керівництва ЗАЕС та «Енергоатому».