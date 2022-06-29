На Запорізькій АЕС російські окупанти готують «серйозну провокацію» – «Енергоатом»

На Запорізькій АЕС російські окупанти готують «серйозну провокацію», щоб звинуватити українських працівників станції у зберіганні зброї на її території, заявляють у держагентстві «Енергоатом».



«Задля цього затримали кількох працівників і тортурами вимагають у них зізнання, точніше – обмовляння себе, що нібито ще в березні у бетонні чаші охолоджувальних басейнів на ЗАЕС вони скинули якусь зброю: чи то вибухівку, чи то снаряди. Під цим приводом окупанти наполягають на осушуванні охолоджувальних басейнів – для перевірки його чаш – та зупинці насосів, які подають воду на системи безпеки енергоблоків», – зазначають в «Енергоатомі».

У державгентстві додають: якщо системи безпеки найбільшої в Європі атомної станції залишаться без охолодження, це може загрожувати ядерній безпеці.

«Але найголовнішим залишається питання контролю дій окупантів, адже під виглядом «проведення перевірки» вони можуть накидати у бетонні чаші все що завгодно: вибухівку, нерозірвані снаряди, іншу зброю. А потім звинуватити у цьому працівників ЗАЕС чи її захисників та зробити це формальним приводом для запрошення на станцію МАГАТЕ й представлення цих «фактів», – зазначають в «Енергоатомі».

З огляду на бойові дії і окупацію Росією ЗАЕС редакція не може перевірити це повідомлення з інших джерел. Російська сторона наразі цих заяв не коментувала.

Атомна станція в Енергодарі окупована військами РФ з 4 березня.

2 травня очільник «Енергоатому» Петро Котін заявив, що за час повномасштабної війни Росії проти України підприємство уже зазнало збитків на 36 мільярдів гривень, а окупована ЗАЕС втратила за цей час 18 млрд гривень..

21 червня мер Енергодару повідомив, що окупанти кидають «на підвал» працівників Запорізької АЕС.