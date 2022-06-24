МАГАТЕ направила інспекторів для проведення перевірок на Південноукраїнській АЕС

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) направило інспекторів для проведення необхідних перевірочних заходів на Південноукраїнській атомній електростанції. Про це заявив гендиректор цієї організації Рафаель Маріано Ґроссі 24 червня.

«Цього тижня я направив в Україну інспекторів щодо гарантій для проведення необхідних перевірочних заходів на Південноукраїнській АЕС», – зазначив Ґроссі.

За інформацією МАГАТЕ, станом на 24 червня в Україні перебувають у роботі вісім із 15 діючих атомних енергоблоків, у тому числі три на Рівненській АЕС, по два – на Запорізькій АЕС та Південноукраїнській АЕС та один – на Хмельницькій АЕС. Сім інших енергоблоків зупинено для проведення планово-попереджувальних ремонтів або вони перебувають у резерві.

«Україна повідомила, що системи безпеки залишаються в робочому стані на чотирьох АЕС, і вони, як і раніше, мають доступне зовнішнє електропостачання», – підкреслили в МАГАТЕ.

Глава МАГАТЕ Рафаель Маріано Ґроссі 6 червня заявив, що його агентство готує експертну місію на Запорізьку атомну електростанцію, найбільшу в Європі. За його словами, про такий візит нібито просила Україна. Агентство «Енергоатом» звинуватило Ґроссі у брехні та заявило, що не схвалює цей візит.