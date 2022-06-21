Після місяця полону окупанти відпустили начальника пожежної частини Енергодара – Орлов

Російські окупанти відпустили викраденого начальника пожежної частини окупованого Енергодара Віталія Трояна, повідомив мер міста Дмитро Орлов.



«Після майже місячного арешту Віталій Троян, очевидно, під тиском рашистів дав інтерв'ю проросійським журналістам і зізнався у співпраці з СБУ та територіальною обороною. Як повідомляється, начальник пожежної частини найближчим часом повернеться до своєї роботи», – написав він у телеграмі.

19 травня стало відомо про викрадення Віталія Трояна, його місце перебування було невідомим. Інформацію про викрадення в Енергодарі керівника місцевого управління ДСНС також підтверджували Сили оборони Запорізької області.

20 травня рятувальники вийшли на акцію протесту проти викрадення свого керівника Віталія Трояна. Російські війська застосували «силові методи» до учасників протесту.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Частина Запорізької області перебуває під окупацією російських військ.

Енергодар та Запорізька АЕС перебувають під контролем російських військ.