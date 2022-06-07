«Путіна не зупинить задобрювання, його зупинять РСЗВ». У МЗС відреагували на «вкид російської пропаганди»

Заяви Москви про готовність зупинити війну ще в березні, а Україна тоді нібито відкинула цю пропозицію, є «відвертою брехнею» і «черговим вкидом російської пропаганди». Про це заявив речник МЗС Олег Ніколенко.
«Для деяких західних діячів, які досі вірять в діалог з Путіним, має нарешті стати зрозумілим: Росія не зацікавлена в переговорах. Росія не хоче миру. Росія прагне знищити українців. Як вже зазначав Дмитро Кулеба, зволікання із допомогою Україні лише надає російському режиму більше простору для агресії проти України. Путіна не зупинить задобрювання. Його зупинять РСЗВ та інше важке озброєння, яким Україна зможе захищати свою землю, а також ще більш жорсткі міжнародні санкції, які мають включати заборону на російський експорт та газове ембарго», – написав він у фейсбуці.
Раніше російське видання «Известия» з посиланням на неназваного співрозмовника повідомило, що Москва була готова зупинити «спецоперацію» (так у РФ називають війну проти України – ред.) ще у березні під час переговорів делегацій в Анталії.
«Тоді Україна сама запропонувала нейтральний статус та гарантії безпеки без включення до них Донбасу та Криму. Володимир Путін був готовий піти на цей крок, але на Україну натиснув Захід, і тому Київ відкликав свою пропозицію», – написало російське видання.
Речник МЗС України назвав це повідомлення «відвертою брехнею» і наголосив, що тоді в Анталії Дмитро Кулеба порушував єдине питання – відкриття гуманітарних коридорів.
«Співрозмовник «Известий» – черговий вкид російської пропаганди. РФ готує підґрунтя для подальшої незаконної асиміляції захоплених районів в Херсонській та Запорізькій областях, вигадуючи виправдання продовженню війни проти України», – наголошує Ніколенко.
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу».
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах.
На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти».
Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей.
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».
Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були під російською окупацією.
Управління Верховного комісара ООН із прав людини підтвердило 9151 жертву серед цивільних – 4169 загиблих і 4982 поранених – через повномасштабну війну Росії проти України. Це дані від 24 лютого до півночі 1 червня, повідомили в УВКПЛ ООН.
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