Після ранкового обстрілу в Житомирі майже повністю відновили подачу світла і води – мер

Після ранкового обстрілу армією Росії в Житомирі майже повністю відновили електро- та водопостачання, повідомив у коментарі Радіо Свобода міський голова Сергій Сухомлин.

«Уже до обіду в нас була подача води на другий підйом, що дало змогу забезпечити водою 1-2 поверхи. Приблизно в обід ми підключили головну каналізаційну станцію, і водоканал більш-менш запрацював у стаціонарному режимі. Наразі приблизно у 80 відсотків міста є електроенергія, але центральна частина міста залишається без неї», – зазначив він.

За словами Сухомлина, наразі Житомир активно готується до можливої складної зими: зокрема, в місті обладнують котельні на електропаливі та встановлюють електрогенератори, щоб у разі відсутності електро- та газопостачання жителі мали змогу отримати світло і тепло.

Вранці 18 жовтня російські війська обстріляли об’єкти енергетики у Житомирі. Після цього мер Сергій Сухомлин заявив, що у місті з’явились з електро і водопостачанням, а також часткові проблеми зі зв’язком.

Окрім Житомира, 18 жовтня війська РФ атакували Київ, Дніпро, Харків та Миколаїв.