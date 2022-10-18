Кулеба про заяву Столтенберґа щодо ППО: це саме те, що ми просили

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба привітав заяву генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберґа про постачання «найближчими днями» Україні системи протиповітряної оборони, зокрема проти дронів.

«Я вітаю заяву Єнса Столтенберґа про те, що НАТО планує найближчими днями поставити в Україну системи протиповітряної оборони проти дронів. Це саме те, що ми обговорювали і просили. Для України це означає більше врятованих життів і краще захищену енергетичну інфраструктуру. Дякую, НАТО», – написав Кулеба у твітері.

18 жовтня генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберґ заявив, що НАТО «найближчими днями» поставить Україні системи протиповітряної оборони – після того, як Україна заявила, що понад тиждень авіаударів Росії знищили майже третину українських електростанцій.

Генсекретар, виступаючи на конференції з питань безпеки в Берліні, сказав, що системи протиповітряної оборони допоможуть Україні захиститися від атак, зокрема безпілотників, виготовлених в Ірані.

За словами Столтенберґа, відповідь на напади РФ полягає в тому, щоб союзники пришвидшили свої поставки систем протиповітряної оборони.