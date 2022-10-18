У Генштабі ЗСУ назвали населені пункти, що зазнали ударів РФ 18 жовтня

Райони понад 10 населених пунктів в Україні зазнали російських ударів 18 жовтня, повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

«Серед них – Київ, Житомир, Харків, Дніпро, Кривий Ріг, Запоріжжя, Миколаїв, Курахове Донецької області і Трихати на Миколаївщині. Для цього ворог використав крилаті, авіаційні та зенітні керовані ракети. Крім того, на одному з напрямків, окупанти задіяли чотири безпілотні літальні апарати іранського виробництва Shahed-136, три з яких збили підрозділи Сил оборони», – йдеться у вечірньому зведенні 18 жовтня.

За даними Генштабу, російські війська протягом поточної доби завдали дев’ять ракетних і 10 авіаційних ударів, здійснили більше ніж 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Крім того, за повідомленням, загарбники намагаються утримати захоплені території, зосереджують зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках і не залишають спроб вести наступальні дії на Бахмутському й Авдіївському напрямках.

«За добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів: Огірцеве Харківської області; Білогорівка Луганської області; Новокалинове та Мар’їнка Донецької області… Авіація Сил оборони України протягом доби завдала 20 ударів. Підтверджено ураження 13 районів зосередження озброєння та військової техніки, опорного пункту, а також семи позицій зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, підрозділи протиповітряної оборони збили 5 крилатих ракет», – йдеться у зведенні.

Крім того, у командуванні повідомили, що бійці ракетних військ і артилерії уразили два пункти управління російських сил, два райони зосередження їхньої живої сили, озброєння і військової техніки, два об’єкти ППО та артилерії, два склади боєприпасів.

Раніше британська розвідка заявила, що Росія, ймовірно, хоче завдати масштабної шкоди енергосистемі України. «Оскільки Росія зазнала невдач на полі бою з серпня, вона, швидше за все, отримала більшу готовність завдавати удари по цивільній інфраструктурі на додаток до українських військових цілей», – йдеться у повідомленні.

У британській розвідці зауважують, що з 10 жовтня Росія посилено завдає ударів по об’єктах на всій території України. Вони були здійснені крилатими ракетами, ракетами протиповітряної оборони «земля-земля» та наданими Іраном дронами-камікадзе Shahed-136.