Росія тримає в Чорному морі два носії крилатих ракет із півтора десятками «Калібрів» – ОК «Південь»

Росія тримає у Чорному морі два носії крилатих ракет, споряджені півтора десятками «Калібрів», повідомило 18 жовтня оперативне командування «Південь».

«Чисельність корабельного угруповання ворога у Чорному морі становить вісім кораблів і катерів, які маневрують уздовж узбережжя Криму. Серед них – два великих десантних кораблі і два носії крилатих ракет, споряджені півтора десятками «Калібрів», в готовності до застосування», – йдеться в повідомленні.

В ОК «Південь» наголосили, що небезпека російських ударів «залишається стабільно високою». «Ворог продовжує масовані атаки дронами та ракетами повітряного й морського базування по всій території України», – йдеться в повідомленні.

16 жовтня британська розвідка заявила, що запаси сучасних ракет у Росії зменшуються, і вона не може виробляти їх тими темпами, що витрачає. У розвідці нагадали, що 10 жовтня Росія випустила по Україні понад 80 крилатих ракет.

«Ці атаки свідчать про подальше зменшення російських запасів ракет далекого радіусу дії, що, ймовірно, обмежить їхню здатність вражати бажану кількість цілей у майбутньому», – заявили у британській розвідці.

12 жовтня агенція Reuters із посиланням на високопоставленого чиновника НАТО повідомила, що Росія вичерпала значну частину своїх високоточних боєприпасів під час вторгнення в Україну.

За його словами, російська промисловість не може виробляти всі види боєприпасів і систем зброї через санкції Заходу.

Росія не повідомляє про свої втрати техніки. 21 вересня Росія вперше за останні шість місяців назвала свої втрати у війні проти України. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що втрати російської армії у війні в Україні становлять 5937 загиблих.

Перевірити дані про втрати в умовах бойових дій неможливо.