Влада Росії обговорює повернення до дворічної строкової служби в армії

У Росії голова комітету верхньої палати парламенту, Ради федерації, з оборони і безпеки Віктор Бондарев підтримав ідею повернення дворічного терміну служби в армії. Він пояснив, що обговорення цього питання триває.

«Я думаю, радитимемося з міністерством оборони, з іншими силовими структурами, де передбачена служба за призовом. Я думаю, це все буде підтримано, іншого нам не дано», – сказав Бондарев державній агенції «РИА Новости».

За його словами, у збройних силах Росії діють нові системи, нові комплекси – «за один рік засвоїти їх неможливо».

Раніше ідею про повернення дворічного терміну служби з тим же обґрунтуванням озвучили сенатор Володимир Джабаров і депутат Державної думи Михайло Шеремет. У Кремлі заявили, що цю тему не обговорювали. Рішення про збільшення терміну строкової служби в армії до двох років залежить від запитів і рекомендацій Міноборони, заявив речник президента Росії Дмитро Пєсков.

До 2008 року термін служби в російській армії за призовом складав два роки, після чого його скоротили до одного.